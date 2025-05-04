Как вкусно запечь скумбрию, чтобы она была сочной: все дело в маринаде

Запеченная скумбрия – лучшее блюдо для сытного ужина и праздничного стола, и готовить ее можно как в духовке, так и на мангале. Очень важно, если хотите, чтобы рыба была сочной, ее нужно хорошо замариновать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочной и вкусной запеченной скумбрии с соевым соусом и апельсиновым соком.

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт (700-800 г)

Для соуса:

соевый соус – 2 ст.л.

черный перец – по вкусу

молотый кориандр – 1/2 ч.л.

копченая паприка – 1/2 ч.л.

сушеный чеснок – 1/2 ч.л.

оливковое масло – 1 ст.л.

апельсиновый сок – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Замороженную скумбрию размораживаем не до конца, она должна быть подморожена, чтобы лучше удалить позвоночник. Удаляем голову, хвост, плавники. Разрезаем у позвоночника по бокам и удаляем позвоночник. Убираем косточки, внутренние органы и черную пленку.

2. Выкладываем рыбу на противень внутренней частью, разрезаем на кусочки шириной 2-3 см, недорезая до середины на 1 см. Разворачиваем кусочки на бок.

3. Смешиваем все ингредиенты для соуса и смазываем всем соусом рыбу. И оставляем мариноваться 15 минут.

4. Ставим запекаться в духовку на 15-20 мин при 180С. Главное не пересушить. Следите за рыбой как пройдет 15 минут, возможно, она уже готова!

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