Как вкусно запечь скумбрию, чтобы она была сочной: все дело в маринаде
Запеченная скумбрия – лучшее блюдо для сытного ужина и праздничного стола, и готовить ее можно как в духовке, так и на мангале. Очень важно, если хотите, чтобы рыба была сочной, ее нужно хорошо замариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочной и вкусной запеченной скумбрии с соевым соусом и апельсиновым соком.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт (700-800 г)
Для соуса:
- соевый соус – 2 ст.л.
- черный перец – по вкусу
- молотый кориандр – 1/2 ч.л.
- копченая паприка – 1/2 ч.л.
- сушеный чеснок – 1/2 ч.л.
- оливковое масло – 1 ст.л.
- апельсиновый сок – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Замороженную скумбрию размораживаем не до конца, она должна быть подморожена, чтобы лучше удалить позвоночник. Удаляем голову, хвост, плавники. Разрезаем у позвоночника по бокам и удаляем позвоночник. Убираем косточки, внутренние органы и черную пленку.
2. Выкладываем рыбу на противень внутренней частью, разрезаем на кусочки шириной 2-3 см, недорезая до середины на 1 см. Разворачиваем кусочки на бок.
3. Смешиваем все ингредиенты для соуса и смазываем всем соусом рыбу. И оставляем мариноваться 15 минут.
4. Ставим запекаться в духовку на 15-20 мин при 180С. Главное не пересушить. Следите за рыбой как пройдет 15 минут, возможно, она уже готова!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: