Как вкусно замариновать грибы: можно обойтись даже без уксуса

Начало осени – это время, когда леса полны грибов. Если вы хотите приготовить из них вкусную консервацию, обязательно попробуйте этот интересный рецепт. Только помните, что нужно выбирать лесные грибы, в съедобности которых вы уверены.

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Маринованные в масле грибы – интересная альтернатива популярным грибам, маринованным в уксусе. Они прекрасно подходят в качестве отдельной закуски, но их также можно подавать с картофелем, крупой, яйцами или хлебом, пишет OBOZ.UA.

Ингредиенты на одну порцию:

700 г свежих лесных грибов,

250 мл оливкового масла (можно также использовать рапсовое),

8 г соли,

1 полная чайная ложка черного перца,

1 полная столовая ложка сушеного тимьяна,

1 полная столовая ложка сушеного розмарина,

2 лавровых листа,

5 г мелко натертой цедры вымытого лимона.

Способ приготовления

Очистите грибы от грязи, затем быстро промойте их. Мелкие грибы оставьте целыми, а более крупные нарежьте на кусочки. В большой кастрюле доведите воду до кипения, добавьте грибы и варите примерно 10 минут. Затем слейте воду с грибов, оставив их в дуршлаге примерно на 15 минут, чтобы они полностью стекли. Переложите грибы на сухую сковороду и готовьте 6 минут, периодически помешивая. Приправьте солью, перцем, тимьяном, розмарином и лавровым листом. Добавьте цедру лимона. Налейте выбранное вами масло на сковороду и нагревайте примерно 2 минуты на слабом огне. Затем переложите грибы и масло в подготовленные банки. Закройте их и дайте остыть. После остывания поставьте в холодильник. Грибы, маринованные в масле, обязательно понравятся всем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как во время одной из экспедиций журналисты издания обнаружили в лесу недалеко от Яремчи сразу два экземпляра редкого гриба "баранья голова", занесенного в Красную книгу Украины. Грибы сфотографировали, сняли на видео и оставили на месте.