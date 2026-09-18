Как вкусно замариновать грибы: можно обойтись даже без уксуса
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Начало осени – это время, когда леса полны грибов. Если вы хотите приготовить из них вкусную консервацию, обязательно попробуйте этот интересный рецепт. Только помните, что нужно выбирать лесные грибы, в съедобности которых вы уверены.
Маринованные в масле грибы – интересная альтернатива популярным грибам, маринованным в уксусе. Они прекрасно подходят в качестве отдельной закуски, но их также можно подавать с картофелем, крупой, яйцами или хлебом, пишет OBOZ.UA.
Ингредиенты на одну порцию:
- 700 г свежих лесных грибов,
- 250 мл оливкового масла (можно также использовать рапсовое),
- 8 г соли,
- 1 полная чайная ложка черного перца,
- 1 полная столовая ложка сушеного тимьяна,
- 1 полная столовая ложка сушеного розмарина,
- 2 лавровых листа,
- 5 г мелко натертой цедры вымытого лимона.
Способ приготовления
- Очистите грибы от грязи, затем быстро промойте их. Мелкие грибы оставьте целыми, а более крупные нарежьте на кусочки.
- В большой кастрюле доведите воду до кипения, добавьте грибы и варите примерно 10 минут. Затем слейте воду с грибов, оставив их в дуршлаге примерно на 15 минут, чтобы они полностью стекли.
- Переложите грибы на сухую сковороду и готовьте 6 минут, периодически помешивая. Приправьте солью, перцем, тимьяном, розмарином и лавровым листом. Добавьте цедру лимона.
- Налейте выбранное вами масло на сковороду и нагревайте примерно 2 минуты на слабом огне. Затем переложите грибы и масло в подготовленные банки.
- Закройте их и дайте остыть. После остывания поставьте в холодильник. Грибы, маринованные в масле, обязательно понравятся всем.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как во время одной из экспедиций журналисты издания обнаружили в лесу недалеко от Яремчи сразу два экземпляра редкого гриба "баранья голова", занесенного в Красную книгу Украины. Грибы сфотографировали, сняли на видео и оставили на месте.