Как вкусно приготовить бюджетный и полезный хек: делимся рецептом блюда для всей семьи
Хек – вкусная, бюджетная и при этом очень полезная рыба, которую можно тушить, жарить, мариновать, запекать и варить. Для того, чтобы рыба была нежной и без запаха, ее нужно хорошо подготовить перед приготовлением, например, залить молоком.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного жареного хека, который сначала нужно залить молоком, а затем пожарить.
Ингредиенты:
- хек или минтай
- специи – соль, перец
- мука
- молоко
- яйца
- манка
Способ приготовления:
1. Нарежьте рыбу, добавьте специи и залейте молоком, оставьте на 15 минут, после слейте молоко.
2. Добавьте к рыбе яйцо, муку, соль, перемешайте.
3. Обваляйте рыбу в смеси из муки и манки.
4. Обжарьте с двух сторон до золотистости.
