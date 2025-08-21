Как вкусно приготовить бюджетный и полезный хек: делимся рецептом блюда для всей семьи

Хек – вкусная, бюджетная и при этом очень полезная рыба, которую можно тушить, жарить, мариновать, запекать и варить. Для того, чтобы рыба была нежной и без запаха, ее нужно хорошо подготовить перед приготовлением, например, залить молоком.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного жареного хека, который сначала нужно залить молоком, а затем пожарить.

Ингредиенты:

хек или минтай

специи – соль, перец

мука

молоко

яйца

манка

Способ приготовления:

1. Нарежьте рыбу, добавьте специи и залейте молоком, оставьте на 15 минут, после слейте молоко.

2. Добавьте к рыбе яйцо, муку, соль, перемешайте.

3. Обваляйте рыбу в смеси из муки и манки.

4. Обжарьте с двух сторон до золотистости.

