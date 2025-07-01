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Как вкусно приготовить бюджетный и полезный хек: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,3 т.
Рецепт рыбы

Хек – очень вкусная и полезная рыба, которую можно тушить, жарить, а также просто сварить. Еще их хека можно сделать "шашлык".

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Как вкусно приготовить хек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, жареного хека, с луком и томатным соусом. 

Хек в томатном соусе

Ингредиенты: 

  • хек – 1,5 кг.
  • соль, перец
  • мука для панировки
  • лук репчатый – 2-3 шт.

Для маринада:

  • кетчуп "Чили" – 350 г
  • масло – 50 г
  • уксус – 50 г
  • вода – 150 г
  • соль – 0,5 ч.л.
  • сахар – 50 г

Способ приготовления: 

1. Помойте рыбу, порежьте на куски, добавьте специи.

Рыба со специями

2. Обваляйте рыбу в муке, обжарьте.

Рыба жареная

3. Лук порежьте, выложите слоями – рыба, лук, залейте томатным соусом и тушите.

Готовая рыба

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