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Как вкусно приготовить бюджетный и полезный хек: делимся простым рецептом
Хек – очень вкусная и полезная рыба, которую можно тушить, жарить, а также просто сварить. Еще их хека можно сделать "шашлык".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, жареного хека, с луком и томатным соусом.
Ингредиенты:
- хек – 1,5 кг.
- соль, перец
- мука для панировки
- лук репчатый – 2-3 шт.
Для маринада:
- кетчуп "Чили" – 350 г
- масло – 50 г
- уксус – 50 г
- вода – 150 г
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 50 г
Способ приготовления:
1. Помойте рыбу, порежьте на куски, добавьте специи.
2. Обваляйте рыбу в муке, обжарьте.
3. Лук порежьте, выложите слоями – рыба, лук, залейте томатным соусом и тушите.
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