Как вкусно приготовить бюджетный и полезный хек: делимся простым рецептом

Хек – очень вкусная и полезная рыба, которую можно тушить, жарить, а также просто сварить. Еще их хека можно сделать "шашлык".

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, жареного хека, с луком и томатным соусом.

Ингредиенты:

хек – 1,5 кг.

соль, перец

мука для панировки

лук репчатый – 2-3 шт.

Для маринада:

кетчуп "Чили" – 350 г

масло – 50 г

уксус – 50 г

вода – 150 г

соль – 0,5 ч.л.

сахар – 50 г

Способ приготовления:

1. Помойте рыбу, порежьте на куски, добавьте специи.

2. Обваляйте рыбу в муке, обжарьте.

3. Лук порежьте, выложите слоями – рыба, лук, залейте томатным соусом и тушите.

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