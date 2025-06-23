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Как вкусно и быстро приготовить молодой картофель: самый простой рецепт блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
NewsLife
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Рецепт блюда

Молодой картофель – лучший продукт для приготовления очень вкусны и сытных блюд для обеда и ужина. Ее можно очень вкусно жарить, тушить, запекать. 

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Как вкусно приготовить картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной молодой картошки, с беконом и специями. 

Ингредиенты:

  • 6 средних картофелин
  • 100 г бекона масло
  • сухой чеснок
  • приправа к картофелю
  • соль, перец
  • зелень по желанию

Способ приготовления: 

1. Картофель хорошо моем и просушиваем бумажным полотенцем и делаем неглубокие надрезы. Большой картофель не берите, может не пропечься. Лучше выбирайте маленький. 

Картофель для блюда

2. К маслу добавляем соль, перец, сухой чеснок и приправу к картофелю. Тщательно все перемешиваем и смазываем картофель снаружи и внутри.

Масло со специями

3. После в разрезы выкладываем нарезанный бекон, перекладываем картофель на противень, застеленный пергаментом и еще раз смазываем маслом со специями.

Картофель с беконом

4. Выпекаем 1-1,5 часа при 180С, в зависимости от размера картофеля и мощности вашей духовки.  Если бекон начинает пригорать, а картофель еще не готов, то накрываем все фольгой и запекаем дальше.

Сколько готовить картофель

Перед тем, как вынимать все из духовки обязательно проверяем на готовность!

Готовый картофель

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