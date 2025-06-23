Как вкусно и быстро приготовить молодой картофель: самый простой рецепт блюда для всей семьи

Молодой картофель – лучший продукт для приготовления очень вкусны и сытных блюд для обеда и ужина. Ее можно очень вкусно жарить, тушить, запекать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной молодой картошки, с беконом и специями.

Ингредиенты:

6 средних картофелин

100 г бекона масло

сухой чеснок

приправа к картофелю

соль, перец

зелень по желанию

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо моем и просушиваем бумажным полотенцем и делаем неглубокие надрезы. Большой картофель не берите, может не пропечься. Лучше выбирайте маленький.

2. К маслу добавляем соль, перец, сухой чеснок и приправу к картофелю. Тщательно все перемешиваем и смазываем картофель снаружи и внутри.

3. После в разрезы выкладываем нарезанный бекон, перекладываем картофель на противень, застеленный пергаментом и еще раз смазываем маслом со специями.

4. Выпекаем 1-1,5 часа при 180С, в зависимости от размера картофеля и мощности вашей духовки. Если бекон начинает пригорать, а картофель еще не готов, то накрываем все фольгой и запекаем дальше.

Перед тем, как вынимать все из духовки обязательно проверяем на готовность!

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