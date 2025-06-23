Как вкусно и быстро приготовить молодой картофель: самый простой рецепт блюда для всей семьи
Молодой картофель – лучший продукт для приготовления очень вкусны и сытных блюд для обеда и ужина. Ее можно очень вкусно жарить, тушить, запекать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной молодой картошки, с беконом и специями.
Ингредиенты:
- 6 средних картофелин
- 100 г бекона масло
- сухой чеснок
- приправа к картофелю
- соль, перец
- зелень по желанию
Способ приготовления:
1. Картофель хорошо моем и просушиваем бумажным полотенцем и делаем неглубокие надрезы. Большой картофель не берите, может не пропечься. Лучше выбирайте маленький.
2. К маслу добавляем соль, перец, сухой чеснок и приправу к картофелю. Тщательно все перемешиваем и смазываем картофель снаружи и внутри.
3. После в разрезы выкладываем нарезанный бекон, перекладываем картофель на противень, застеленный пергаментом и еще раз смазываем маслом со специями.
4. Выпекаем 1-1,5 часа при 180С, в зависимости от размера картофеля и мощности вашей духовки. Если бекон начинает пригорать, а картофель еще не готов, то накрываем все фольгой и запекаем дальше.
Перед тем, как вынимать все из духовки обязательно проверяем на готовность!
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