Как варить свеклу, чтобы она оставалась яркой и сладкой: нужно добавить в воду всего один ингредиент

Свекла – очень вкусный и полезный овощ, который можно есть в любом виде – и сыром, и вареном, консервированном, запеченном. Но, очень важно знать, как правильно варить свеклу, чтобы она была еще полезнее и не теряла сладкий вкус и яркий цвет.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно варить свеклу и что добавить в воду, чтобы она была яркой.

Как варить свеклу

Для начала вымойте хорошо свеклу, переложите в воду, чтобы она полностью покрывала овощи и важно – добавьте 1 чайную ложку уксуса (или 0,5 ч.л. лимонной кислоты). Воду доведите до кипения, уменьшите огонь до минимума и варите под крышкой до мягкости.

Как только свекла станет мягкой, слейте горячую воду и сразу же залейте ее очень холодной водой еще можно добавить лед и оставьте так на 10-15 минут. После остывания свекла будет легко чиститься, а ее цвет останется насыщенным и на вкус она будет сладкой!

