Поколение, которое застало советские времена или выросло уже после распада СССР, хорошо помнит День победы, который праздновался ежегодно 9 мая как неизменный государственный выходной. Этот день ассоциировался с массовыми празднованиями, концертами, встречами ветеранов, а в крупных городах – с военными парадами и торжественными мероприятиями. Казалось, что такая традиция существовала с самого 1945 года.

Впрочем, в советской истории все было значительно сложнее. В первые послевоенные годы День победы не имел той роли, которую ему придавали позже: парады проводили редко, а впоследствии праздник и вовсе потерял статус выходного почти на два десятилетия. OBOZ.UA вспоминает историю праздника – как он менял свое значение на протяжении десятилетий.

Начало холодной войны и отказ от празднований

Решение отмечать победу приняли еще до формального завершения войны в Европе. 8 мая 1945 года Президиум Верховного Совета СССР объявил 9 мая праздничным и нерабочим днем. Таким образом власть стремилась подчеркнуть историческое значение события и быстро закрепить его в общественном сознании. Кроме этого, в СССР существовала еще одна дата, связанная с завершением Второй мировой войны – 3 сентября, когда капитулировала Япония. Однако ее отмечали лишь несколько лет, после чего от практики отказались.

Кардинальные изменения произошли в 1947 году, когда советская власть отменила праздничный статус обеих дат. Соответствующее постановление приняли в конце декабря. Причины такого решения остаются предметом дискуссий историков. По одной из версий, государство оказалось в сложном экономическом положении после завершения боевых действий и было вынуждено сокращать расходы, сосредотачиваясь на восстановлении и развитии промышленности. К тому же начало холодной войны требовало направления ресурсов на военную сферу, ведь вместе с ней началась и гонка вооружений.

Существует и другое объяснение, связанное с внутренней политикой. После войны обострились отношения между Иосифом Сталиным и популярным в народе полководцем Красной армии Георгием Жуковым. Последний пользовался огромным авторитетом в обществе, что могло восприниматься как потенциальная угроза для руководителя страны. В этом контексте сворачивание масштабных празднований выглядит как попытка уменьшить публичное напоминание о роли военных лидеров.

Возвращение Дня победы в советский календарь

После смерти Сталина вопрос возвращения праздника неоднократно поднимался, однако новый руководитель СССР Никита Хрущев не поддержал эту идею. Он проводил курс на преодоление культа личности и считал, что восстановление Дня победы может снова начать ассоциироваться с предыдущим режимом.

Лишь в 1965 году, при правлении Леонида Брежнева, 9 мая снова стало официальным праздником и выходным днем. Тогда же, к 20-летию победы, организовали масштабный военный парад в Москве. С тех пор эта дата постепенно превратилась в один из главных символов советской государственной памяти. По мнению исследователей, Брежнев активно поддерживал торжества, в частности из-за их демонстративности и возможности подчеркнуть величие государства. Сам он с удовольствием цеплял на себя все многочисленные награды и щеголял ими перед народом.

Однако при Брежневе празднование Дня победы с парадом происходило только в юбилейные годы – 1965, 1975, 1985. Практика проводить смотр войск ежегодно зародилась уже после развала СССР, прижилась только в России и стала символом государственной идеологии милитаризма. Тогда как во всем мире аналогичный праздник является днем скорби по погибшим и воспоминаний о трагических событиях, повторения которых нельзя допустить.

Итак, как видим, традиция празднования 9 мая в привычном для многих формате сформировалась не сразу. Она стала результатом целого ряда политических решений и изменений в руководстве СССР.

