Международный день труда, который в СССР отмечали 1 мая под названием Международный день солидарности трудящихся, на самом деле не был советским "изобретением". Советская власть "подсмотрела" его в США, где этот праздник возник как символ борьбы рабочих за свои права.

На это указал политический эксперт и журналист Юрий Чевордов. По его словам, поводом для основания праздника стали события 1 мая 1886 года в Чикаго, когда десятки тысяч людей вышли на площадь Хеймарт бастовать с требованием введения восьмичасового рабочего дня. В определенный момент на акции прогремел взрыв. Конечно, за этим последовали аресты, хотя власти даже не знали, кто на самом деле бросил бомбу. Задержанных активистов впоследствии осудили, несмотря на отсутствие доказательств их прямой вины. Впрочем, позже этот процесс был признан несправедливым, а сами события стали символом международного рабочего движения.

Именно поэтому в 1889 году на международном конгрессе в Париже было принято решение ежегодно отмечать 1 мая как День солидарности трудящихся. По словам Чевордова, это была инициатива, которая объединяла людей разных стран в борьбе за базовые социальные права.

В Украине этот праздник впервые отметили во Львове уже в 1890 году – без какой-либо политической символики или культа лидеров. Тогда это была мирная акция рабочих разных национальностей, которые требовали достойных условий труда.

Впрочем, в ХХ веке содержание праздника существенно изменилось. В Советском Союзе 1 мая превратили в инструмент пропаганды. Ежегодно его праздновали с обязательными демонстрациями и показательными проявлениями лояльности к власти. Таким образом, первоначальная идея борьбы за права работников была подменена массовыми мероприятиями под контролем государства.

Сегодня День труда отмечают в более чем сотне стран мира, в том числе в Украине, и большинство из них никогда не имели отношения к СССР. Это еще раз подтверждает: праздник имеет международные корни, а не советское происхождение.

