Как в СССР делали маникюр: цветов было совсем мало

Современный маникюр – это целая индустрия в сфере красоты с развитой системой услуг и большим выбором различных инструментов и средств. Но всего этого не существовало в СССР, где к внешности и даже гигиене относились достаточно равнодушно.

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Тем не менее, советские женщины пытались ухаживать за собой даже в условиях сильного дефицита. Как именно они делали маникюр, узнавал OBOZ.UA.

Несмотря на то, что маникюр в СССР делали примитивными методами и с использованием очень ограниченного выбора средств, профессия маникюрши все же существовала. И мастера старались сделать все возможное, чтобы обеспечить своим клиенткам лучший сервис.

Услуга маникюра была относительно недорогой и стоила в пределах 20-35 копеек. Примерно такой же была цена на буханку хлеба или литр молока. Основной услугой при этом был гигиенический маникюр – подрезание кутикулы и уход за кожей вокруг ногтей. Слишком яркий лак или длинные ногти в СССР не приветствовались. Такой маникюр считался слишком вызывающим.

Кутикулу срезали с помощью бритвенных лезвий. Специальные инструменты для ухода за ногтями начали производить уже в период застоя. Они выпускались в специальных наборах и содержали только металлические предметы.

Лаки для ногтей в Союзе тоже производили, но их цветовая палитра была достаточно ограниченной. Приобрести можно было либо нюдовые цвета – розовый или бежевый, либо несколько оттенков красного лака. Шиммерный эффект женщины создавали самостоятельно, примешивая к лаку мелко растолченные блестки или мишуру от новогодних украшений. Необычные цвета получали смешиванием нескольких лаков или добавляли в косметическое средство чернила, зеленку или масляные краски.

Стоит отметить, что маникюр в СССР считался исключительно женской услугой. У мужчин уход за собой не приветствовался и даже осуждался. Поэтому увидеть мужчину в маникюрном кабинете было практически невозможно.

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