Чем подкормить укроп, чтобы он не желтел: эффективное средство

Если укроп на грядке желтеет, растет слабым или не дает пышной зелени, ему может не хватать питательных веществ. Для быстрого восстановления огородники часто используют доступные подкормки на основе нашатырного спирта и древесной золы.

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Нашатырный спирт дает растению азот, необходимый для наращивания зеленой массы, а зола обогащает почву калием, кальцием и другими полезными элементами. OBOZ.UA рассказывает, почему это удобрение полезно и как его использовать

Почему укроп желтеет на грядке

Укроп может желтеть по нескольким причинам. Чаще всего это происходит из-за недостатка азота, бедной почвы, слишком густых посевов, недостатка влаги или резких перепадов температуры. Если растение получает мало питательных веществ, оно медленнее наращивает зеленую массу, становится тонким, жидким и быстро теряет сочность.

Особенно часто такая проблема возникает на истощенных почвах, где зелень высевают несколько раз за сезон. В таком случае укропу требуется дополнительная подкормка, но она должна быть умеренной.

Чем подкормить укроп для хорошего урожая

Одним из популярных средств для подкормки укропа является нашатырный спирт. Он содержит азот в форме, которую растения могут быстро усвоить. Именно азот отвечает за активный рост зеленой массы, поэтому такая подкормка может помочь, если укроп стал бледным, слабым или начал желтеть.

Для приготовления раствора нужно развести 1 чайную ложку нашатырного спирта в 5 литрах воды. Полученным средством можно опрыскивать зелень не чаще одного раза в неделю.

Важно не увеличивать дозировку. Избыток азота может привести к накоплению нитратов в листьях, а также повредить нежную зелень. Поэтому лучше использовать более слабый раствор, но регулярно следить за состоянием растений.

Подкормка укропа золой и нашатирем

Еще один действенный вариант – смесь древесной золы и нашатырного спирта. Такая подкормка не только помогает укропу быстрее наращивать зелень, но и улучшает состояние почвы.

Для приготовления средства в ведре воды нужно растворить 1 столовую ложку нашатырного спирта и добавить 5 стаканов просеянной древесной золы. Смесь нужно хорошо перемешать, а затем процедить.

Готовым раствором поливают грядки с укропом несколько раз с перерывами примерно в 10 дней. Такое средство помогает поддержать растения, особенно если почва кислая или обедненная.

Какую золу можно использовать

Для подкормки укропа подходит только чистая древесная зола. Ее получают после сжигания натуральной древесины, сухих веток или растительных остатков без примесей.

Нельзя использовать золу после сжигания пластика, окрашенных досок, газет с краской, лакированной древесины или бытового мусора. Такая зола может содержать вредные вещества, которые попадут в почву и зелень.

Древесная зола полезна тем, что помогает снизить кислотность почвы, а также обеспечивает растения калием, кальцием, фосфором и другими микроэлементами. Благодаря этому укроп лучше развивается, имеет более крепкие стебли и дольше сохраняет свежесть.

Как правильно подкармливать укроп

Подкормку лучше проводить утром или вечером, когда нет активного солнца. Если опрыскивать зелень в жару, на листьях могут появиться повреждения. Перед внесением удобрений почву желательно немного увлажнить, чтобы корни лучше усваивали питательные вещества.

Также не стоит подкармливать укроп слишком часто. Для зелени, которую быстро срезают и употребляют в пищу, избыток удобрений нежелателен. Лучше чередовать умеренную подкормку с правильным поливом, прореживанием и рыхлением почвы.

Если укроп растет очень густо, его стоит проредить. Из-за нехватки места растения конкурируют за свет, воду и питательные вещества, поэтому могут слабеть и желтеть.

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