Как улучшить вкус авокадо за одну секунду: секретный ингредиент

Авокадо, богатое полезными жирами, может быть питательной частью любого блюда. Вы можете использовать его как ингредиент в смузи или яичнице, или наслаждаться им просто отдельно на тосте. Этот мягкий, кремовый фрукт имеет превосходный вкус независимо от того, в каком виде он подан.

Однако, сам по себе этот фрукт может быть немного пресным. В своем видео на Facebook всемирно известный кулинар Гордон Рамзи поделился лучшим ингредиентом, который можно добавить, когда вы готовите из авокадо.

Секретным ингредиентом является лайм (можно использовать лимон). В видео шеф-повар выжимает сок половины лайма, а затем пальцами втирает его в половину авокадо, а дальше нарезает его.

Кислотность лайма идеально дополняет кремовую маслянистость авокадо, создавая более сбалансированный вкус, а также может сделать текстуру немного менее плотной, чтобы ее было легче намазывать на тост.

Кроме улучшения вкуса, добавление лайма к авокадо предлагает еще одно большое преимущество. Поскольку сок лайма богат лимонной кислотой, этот антиоксидант помогает замедлить процесс окисления, который приводит к потемнению мякоти авокадо.

В результате, ваш авокадо будет оставаться более свежим и зеленым в течение длительного времени. Поэтому, если вы не хотите съесть его все сразу, вы можете удобно хранить часть в холодильнике, чтобы оно не потемнело.

