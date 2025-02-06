Как украинцы оценивают ситуацию в государстве, что считают угрозами и имеют ли планы на переезд: результаты опроса

Украинцы смотрят в будущее с надеждой, но в то же время все более критично оценивают ситуацию в стране. Экономические трудности, риски безопасности и рост социального напряжения влияют на общее настроение общества.

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В то же время большинство граждан продолжают верить в победу и оставаться в своих регионах, даже несмотря на сложные условия. Об этом свидетельствует социологический опрос группы "Рейтинг".

Половина опрошенных (49%) считает, что страна движется в неправильном направлении, в то время как 35% оценивают ситуацию положительно. Наибольшее беспокойство вызывает экономическая ситуация – 80% украинцев считают, что она ухудшилась. Также растет критика политической ситуации (62%) и уровня сплоченности общества (55%).

Однако, несмотря на трудности, большинство украинцев сохраняют оптимизм: 71% верят в будущее страны, а 69% – в победу над Россией. Ведущими эмоциями по Украине остаются надежда (68%) и гордость (44%).

На первых местах среди угроз для страны экономические проблемы. В частности, рост цен (33%) и экономический кризис (32%). Не менее значимы риски безопасности: усиление обстрелов (27%) и последующая оккупация территорий (25%).

Также значительное влияние на психоэмоциональное состояние украинцев имеют страх потери близкого человека (40%), собственное здоровье (31%), материальное положение (29%), общая ситуация безопасности (28%), а также новости и события в Украине и мобилизация близких, родственников в ВСУ (по 23%).

Среди положительных моментов жители разных регионов лучше оценивают комфорт проживания (75%), возможности для досуга (65%) и доступность образования (63%).

В то же время, острой остается проблема молодежных перспектив – 56% считают, что возможностей для молодежи недостаточно. Также негативно оценивается ситуация с поиском работы (51%), безопасностью (51%) и уровнем зарплат (48%).

Несмотря на все вызовы, 81% респондентов не планируют покидать свой регион. Однако молодежь в возрасте 18-29 лет значительно мобильнее: 40% рассматривают возможность переезда в пределах Украины, а 14% думают об эмиграции за границу.

Опрос проводился методом телефонных интервью (CATI) в период с 20 ноября по 4 декабря 2024 года. В нем приняли участие 2000 респондентов по всей стране, а также дополнительно 3600 человек в 9 регионах, в том числе в прифронтовых и приграничных областях. Ошибка выборки не превышает 2,2%.

Как писал OBOZ.UA, недавний опрос показал, что около 70% жителей хотят остаться в Украине, даже если границы откроют для всех категорий населения. Уехать хотел бы 21%, еще 9% затруднились с ответом.

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