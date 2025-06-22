Как уйти в военный отпуск: инструкция и нюансы по видам

Во время военного положения украинские военнослужащие по закону имеют право на отдых, восстановление здоровья и разрешение семейных обстоятельств. В большинстве случаев отпуска предоставляются с сохранением денежного довольствия.

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Право на ежегодный основной отпуск имеют все военнослужащие, кроме проходящих базовую военную службу. Об этом говорится в объяснении Министерства юстиции Украины.

Согласно действующему законодательству, во время действия военного положения военнослужащие имеют право на различные виды отпуска:

– ежегодный основной отпуск;

– ежегодный дополнительный отпуск;

– отпуск для лечения в связи с болезнью или после ранения;

– отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам;

– дополнительный отпуск за уничтоженную технику;

– дополнительный отпуск после освобождения из плена

– отпуск для военнослужащих базовой военной службы.

Ежегодный основной отпуск предоставляется военный с сохранением денежного и материального обеспечения, а также выплачивается пособие на оздоровление в размере месячного денежного довольствия.

Продолжительность ежегодного основного отпуска для военнослужащих, имеющих выслугу в календарном исчислении:

–до 10 лет, составляет 30 календарных дней;

–от 10 до 15 лет – 35 календарных дней;

–от 15 до 20 лет – 40 календарных дней;

– более 20 лет – 45 календарных дней,

Кроме того, дополнительный отпуск военные могут получить за уничтоженную технику. Отпуск предоставляется на основании приказов руководителей органов военного управления и командиров воинских частей, а командирам воинских частей – на основании приказов высших командиров.

В частности, за каждую единицу уничтоженной вражеской техники военнослужащим предоставляется отпуск такой продолжительности:

– за уничтоженный военный корабль – пять календарных дней;

– за уничтоженный военный самолет – пять календарных дней;

– за уничтоженный зенитно-ракетный комплекс – четыре календарных дня.

Дополнительный отпуск после освобождения из плена предоставляется по желанию военнослужащего сроком 90 календарных дней без разделения на части с сохранением денежного довольствия. Однако отпуск не предоставляется тем, кто сразу после освобождения из плена выразил желание уволиться с военной службы. При этом отзыв из дополнительного отпуска после освобождения военнослужащего из плена допускается исключительно с его согласия.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13303 о предоставлении ежегодного дополнительного отпуска военнослужащим, которые длительное время находятся в зоне боевых действий.

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