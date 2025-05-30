Военным, которые находятся на линии фронта, хотят увеличить отпуск: сколько дней смогут отдыхать защитники

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13303 о предоставлении ежегодного дополнительного отпуска военнослужащим, которые длительное время находятся в зоне боевых действий.

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Кто именно (в случае принятия законопроекта) сможет получить этот отпуск и сколько его можно будет ждать, рассказывает OBOZ.UA.

Виды отпусков для военных

О том, что постоянно находиться в зоне боевых действий военным довольно сложно, что происходит физическое и моральное выгорание, в украинском обществе заговорили еще в 2023 году – когда стало понятно, что война с российским агрессором затягивается.

Народные депутаты стали предлагать разные инициативы и законопроекты, направленные на решение этой проблемы. Сначала речь шла о демобилизации, подразумевающей увольнение с военной службы через определенное время после мобилизации (фигурировали сроки от 18 до 36 месяцев). Но это был априори неприемлемый вариант: демобилизация во время войны никогда и нигде не проводилась. Ни в одной стране. Вообще это нонсенс – увольнять боеспособные кадры в военное время.

Потом заговорили о ротации. Например, что военнослужащие после 36 месяцев непрерывной службы и участия в боевых действиях на несколько месяцев перебрасываются в тыл для относительного отдыха. Но это было, по сути, то же самое, что и с демобилизацией – "вымывание" с линии фронта уже подготовленных боевых кадров.

В конечном итоге, власть решила не изобретать велосипед и остановилась на старых добрых отпусках для военнослужащих. В настоящее время их существует три вида (отпуск по лечению сюда включать не будем).

Есть основной ежегодный отпуск – 30 календарных дней (он предоставляется двумя частями), плюс двое суток на дорогу, туда и обратно. Отпуск по семейным обстоятельствам – до 10 дней. При этом военнослужащий должен указать в рапорте, какие именно семейные обстоятельства побуждают его пойти в такой отпуск, а также предоставить соответствующие документы. И кратковременный отпуск – он может предоставляться на 3 дня по решению непосредственного командира.

"Это как поощрение, награда за особые заслуги. Ну, например, самолет из автомата сбил. Типа того", – поясняет OBOZ.UA Вадим, старший сержант 152-й отдельной егерской бригады ВСУ, который пошел в армию добровольцем 24 февраля 2022 года.

И вот появился проект закона, который предполагает для военнослужащих дополнительный отпуск, связанный с боевым опытом.

Десять дней за год боевой службы

Законопроект №13303 "О внесении изменений в пункт 18 статьи 10-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" о предоставлении во время действия военного положения дополнительного отпуска военнослужащим" предполагает следующие отпуска, в зависимости от продолжительности службы в зоне боевых действий:

– 10 календарных дней – за 1 год службы;

– 20 календарных дней – за 2 года;

– 30 календарных дней – за 3 года;

– 40 календарных дней – за 4 года и более.

"Хочу сказать, что настоящими инициаторами такой инициативы были сами военные. Это может стать хоть какой-то дополнительной передышкой для бойцов, которые находятся в зоне боевых действий", – говорит OBOZ.UA инициатор законопроекта №13303, председатель подкомитета парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.

В принципе, чисто технически выполнение нового закона об отпусках вполне осуществимо.

"Имеются четкие градации зон, где ведутся боевые действия, – они обновляются каждые 90 дней с продлением военного положения и мобилизации. Их публикует Министерство развития громад и территорий Украины", – говорит OBOZ.UA соавтор законопроекта, народный депутат Алексей Гончаренко.

Что касается учета – сколько именно времени боец провел в зоне боевых действий, тут также нет никаких проблем.

"Армейские финансовые службы ведут соответствующий учет – от этого зависит дополнительное денежное вознаграждение военнослужащих", – отмечает Юлия Яцык.

Единственное, что необходимый год службы в зоне боевых действий для получения дополнительных 10 дней отпуска военнослужащий может набирать довольно долго. Для 20 дней – еще дольше. Ну и так далее.

"Быть непрерывно целый год в зоне боевых действий практически нереально. Подразделение в любом случае время от времени уходит оттуда на пополнение и восстановление. Так что год – это будут считать по совокупности", – говорит старший сержант 152-й бригады ВСУ.

Но в любом случае такая инициатива с дополнительными отпусками – это справедливый подход. А то сейчас получается, что боец, который воюет уже несколько лет на Донбассе, и военный, который служит в ТЦК в Западной Украине, имеют в плане отпусков одинаковые привилегии.

В настоящее время законопроект №13303 предоставлен для ознакомления в комитеты Верховной Рады. Но, как говорит OBOZ.UA член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, до них документ пока еще не дошел.