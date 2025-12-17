Как удержать тепло в квартире или доме без отопления: 5-секундное решение

В Украине, где из-за российских обстрелов действуют графики отключения электроэнергии, вопрос сохранения тепла в квартирах и домах особенно актуален.

Британские специалисты по отоплению из All the Home поделились простым методом поддержания тепла без постоянного использования радиаторов – просто оставьте шторы опущенными, пишет Express.

"Один простой способ улучшить сохранение тепла – это регулировать шторы в зависимости от положения солнца", – объяснили они.

Днем открывайте шторы, чтобы солнечный свет согревал ваш дом. Естественный солнечный свет может повысить температуру в комнате на целых 10 градусов, значительно уменьшая ваши потребности в отоплении.

Кроме того, отодвигание штор в светлое время суток позволяет солнечному свету прогревать различные поверхности в вашем доме, включая стены, пол и мебель.

Это повышает температуру в комнате, создавая парниковый эффект, который захватывает дополнительное тепло внутри, обеспечивая комфорт.

Как использовать шторы, чтобы сохранить тепло в доме

Сначала рекомендуется попробовать этот метод в помещениях с окнами, выходящими на юг или запад, поскольку они получают больше прямых солнечных лучей в дневные часы.

Просто откройте шторы поздним утром, когда солнечный свет самый сильный, а затем закройте их рано вечером, когда наступают сумерки.

"Когда солнце садится, закройте шторы, чтобы удерживать тепло внутри. Эта простая процедура открытия и закрытия штор может сократить потери тепла почти на 25%, уменьшая зависимость от вашей системы отопления", – пояснил эксперт.

Светлые оттенки будут распределять тепло эффективнее, поэтому размещение белого или бледного ковра в комнате, которую вы хотите обогреть, должно обеспечить заметное улучшение.

Если у окна расположена мебель, такая как кресло, их перемещение может предотвратить блокирование солнечного света.

Потратив всего несколько минут на открытие и закрытие штор, вы сможете сохранить тепло в вашем доме, а это значит, что вам не нужно будет постоянно держать радиаторы включенными.

Это невероятно простой метод поддержания высокой температуры в помещении, что позволяет вам экономить средства с минимальными усилиями.

