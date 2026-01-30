Как удалить пятна от вина, кофе или красной помады с ковра: неожиданное средство

Мало что может раздражать больше, чем пятно на ковре, особенно если оно ничем не отчищается. Пятна от вина, кофе или красной помады бывает особенно трудно вывести из-за их яркой пигментации.

Кэти Роуз Картер, которая делится видео о ремонте и красоте в TikTok, рассказала, как побороть эти пятна, используя мицеллярную воду.

На видео видно, как она наносит небольшое количество этого средства на каждое пятно, а затем втирает его ватным диском. Затем она промокнула ковер влажным полотенцем, и оказалось, что пятна полностью исчезли.

"Если вы еще не знаете, мицеллярная вода феноменально помогает удалять пятна с ковра. Просто нанесите немного на пятна, потрите ватным диском. Затем снова промокните ватным диском, смочив его водой, и все готово", – заявила она.

Другие пользователи в комментариях отметили, что этот метод, действительно, работает, и также посоветовали использовать его.

