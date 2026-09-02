Как удалить известковый налет с крана в ванной: смочите тряпку в этом растворе

Известковый налёт может испортить вид даже только что убранной ванной комнаты. Однако вместо того, чтобы тратить часы на чистку сантехники, вы можете воспользоваться простым бытовым приёмом, не требующим специальных средств.

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Все, что вам нужно, — это мягкая тряпка и средство, которое у многих уже есть на кухне, пишет OBOZ.UA.

Известковый налет в душе — очень распространенная проблема. Обычно он скапливается вокруг основания смесителя, на конце излива, на стыках и в других местах. Однако, чтобы удалить его, не нужно долго чистить. Существует простое домашнее средство, которое годами помогает экономить время на уборке ванной комнаты.

Просто возьмите 2 чайные ложки лимонной кислоты и насыпьте её в миску. Добавьте примерно 1 стакан тёплой воды и перемешайте. Затем окуните мягкую хлопчатобумажную ткань в раствор, чтобы она пропиталась.

Нанесите раствор на загрязнённый участок и оставьте там примерно на 10 минут. Затем снимите ткань, слегка протрите поверхность и смойте водой. Наконец, вытрите участок насухо.

Это эффективный метод, поскольку лимонная кислота действует лучше, чем даже очень энергичное скрабирование. Это объясняется тем, что она химически расщепляет отложения, так как содержащиеся в ней цитраты связывают ионы магния и кальция.

Простое удаление отложений – это лишь половина дела, ведь если кран остается влажным после каждой мывки, на его поверхности быстро появляются новые белые пятна. Вода испаряется, оставляя на арматуре содержащиеся в ней минералы.

Со временем начинает накапливаться тонкий слой остатков, который становится всё труднее удалить. Поэтому стоит выработать привычку протирать кран сухой мягкой тряпкой после мытья. Это занимает всего несколько секунд и может значительно уменьшить образование пятен.

Обратите особое внимание на участки, где вода задерживается дольше всего. Именно там вы заметите первые признаки известкового налета через несколько дней. Поэтому не ждите, пока налет станет толстым и твердым. Если вы увидите отдельные белые пятнышки, немедленно протрите их влажной тряпкой, а затем вытрите поверхность насухо.

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