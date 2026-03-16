Как своими руками сделать освежитель воздуха: превратите свою квартиру в спа-салон

Эстетика и визуальное совершенство – это лишь половина дела для создания интерьера мечты. Настоящим, невидимым признаком каждого пространства является его аромат. Паника из-за неожиданных посетителей, когда вы решаете проблему с воздухом, отчаянно распыляя синтетические аэрозоли, с сегодняшнего дня осталась в прошлом.

Забудьте об искусственных освежителях воздуха, которые на этикетке обещают аромат "весеннего луга", но на самом деле напоминают автомобильный освежитель. Пришло время создать домашний аромат, который одновременно будет шикарным, дешевым и, прежде всего, эффективным, пишет OBOZ.UA.

Вам понадобится:

Одна столовая ложка пищевой соды.

Две столовые ложки кондиционера для белья.

Три стакана теплой воды.

Пустой распылитель.

По желанию: эфирное масло. Лаванда – это абсолютная классика для вечернего отдыха, а эфирное масло лимона или эвкалипта привносит в комнату чистую, искрящуюся свежесть.

Приготовление этой смеси настолько простое, что вы можете сделать это за считанные минуты.

Налейте две дозы выбранного вами смягчителя в пустую бутылку с распылителем. Это придаст вашему аромату фирменную, мягкую нотку чистоты.

Добавьте три стакана теплой воды. Вода не должна быть слишком горячей, иначе вы рискуете разрушить структуру смягчителя. Хорошо все перемешайте, пока не образуется однородная жидкость.

Теперь пришло время для пищевой соды. Добавьте столовую ложку и снова энергично встряхните бутылку.

Для завершающего штриха добавьте выбранное вами эфирное масло.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как сделать освежитель воздуха для авто.

