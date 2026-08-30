Как сушить гортензии, чтобы они сохранили цвет и форму

Гортензии можно высушить так, чтобы их соцветия надолго сохранили привлекательную форму и насыщенный естественный оттенок. Для этого важно не только правильно выбрать способ сушки, но и подготовить растение ещё до срезки.

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Избыточная влага, утренняя роса или неподходящее время сбора могут привести к деформации цветов и появлению плесени. Эксперты kobieta.interia дали советы, когда срезать гортензии и какие методы помогут получить красивые сухоцветы.

Что нужно сделать накануне срезки

За сутки до запланированной срезки гортензию следует хорошо полить. Растение чувствительно к недостатку влаги, поэтому достаточно увлажненная почва поможет соцветиям оставаться упругими после срезки.

Благодаря этому лепестки с меньшей вероятностью потеряют форму или сморщатся во время постепенного высыхания. Сам срез лучше проводить чистыми и продезинфицированными ножницами или секатором.

Когда срезать гортензии для сушки

Для заготовки сухоцветов подходят хорошо сформированные, зрелые соцветия. Лучше всего выбирать цветы, лепестки которых уже стали более плотными и по текстуре напоминают пергамент.

Важно, чтобы в день сбора соцветия были абсолютно сухими. Влага, остающаяся на цветах, может стать причиной появления плесени во время сушки. Поэтому не стоит срезать гортензии рано утром, когда на них еще есть роса. Оптимальный момент – сухой солнечный день.

Как подготовить цветы

Перед сушкой внимательно осмотрите каждое соцветие. Для заготовки подходят только здоровые цветы без повреждений и следов вредителей.

Со стеблей необходимо полностью удалить листья, ведь они содержат много влаги и могут помешать равномерному высыханию. Стебли желательно оставлять длинными – примерно 40 сантиметров. Такие заготовки удобнее использовать для будущих композиций, а у самих соцветий будет достаточно пространства для циркуляции воздуха.

Как сушить гортензии в вазе

Один из самых удобных методов заключается в использовании обычной вазы. Налейте на ее дно всего 2-3 сантиметра воды и поставьте туда подготовленные гортензии.

После этого не нужно доливать жидкость. Цветы постепенно израсходуют имеющуюся воду, а затем естественным образом высохнут. Вазу лучше поставить в прохладное место, защищенное от прямых солнечных лучей. Такой способ позволяет соцветиям высыхать постепенно, что помогает им сохранить форму и цвет.

Сушка подвешиванием

Для крупных и тяжелых соцветий лучше подойдет другой метод. Каждый стебель нужно перевязать веревкой и подвесить цветком вниз.

Важно выбрать сухое, прохладное и хорошо проветриваемое место, где соцветия не будут соприкасаться со стенами, мебелью или другими предметами. Свободное подвешивание помогает стеблям оставаться прямыми, а цветам – не деформироваться.

Как высушить гортензии с помощью песка

Если нет подходящего помещения для подвешивания, можно воспользоваться мелким чистым песком. Этот метод требует больше времени, зато хорошо подходит для сохранения формы и мелких деталей соцветий.

Сначала песок нужно просушить в духовке. На это может потребоваться около 3-4 часов. После остывания его насыпают в вертикальную коробку, аккуратно размещают внутри цветы и полностью засыпают их песком.

В таком виде гортензии оставляют примерно на три недели. Песок постепенно впитывает лишнюю влагу, благодаря чему по завершении процесса соцветия могут сохранить детализированную форму и стать эффектной основой для сухих композиций.

Как получить красивые сухоцветы

Главное правило при заготовке гортензий – не торопиться. Удачный результат зависит от зрелости соцветий, сухой погоды, правильной подготовки и постепенного удаления влаги.

Готовые сухие гортензии можно использовать для букетов, декоративных композиций или просто поставить в вазу. При правильной сушке они способны долго сохранять свой декоративный вид и стать естественным украшением интерьера.

OBOZ.UA писал, как спасти гортензии, которые начали буреть.

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