Как стимулировать орхидею цвести после паузы: 5 советов

Весной и летом орхидее нужен другой уход, чем в холодный сезон. Если продолжать поливать так же, как зимой, она может медленнее развиваться или долго не цвести.

Видео дня

Чтобы стимулировать появление цветов, важно вовремя скорректировать полив, освещение, подкормки и состояние побегов. Есть несколько простых шагов, которые помогут орхидее быстрее восстановиться после периода покоя.

Не переставляйте орхидею, когда появились бутоны

Если на орхидее уже заметны новые бутоны или цветонос, лучше не менять резко ее место. В этот период растение может чувствительно реагировать на изменение освещения, температуры или сквозняков.

Резкое переставление иногда приводит к тому, что бутоны останавливаются в развитии или опадают. Поэтому, когда орхидея уже начала готовиться к цветению, лучше всего оставить ее в стабильных условиях. Оптимальный вариант – место с ярким, но рассеянным светом. Прямое солнце может повредить листья, а темный угол не даст растению достаточно энергии для цветения.

Отрегулируйте полив

Весной субстрат в орхидее часто высыхает быстрее, чем зимой. Из-за этого растению может понадобиться более частый полив, но ориентироваться лучше не на календарь, а на состояние коры и корней.

Обычно весной орхидею поливают примерно раз в неделю, однако перед этим стоит проверить влажность субстрата. Если внутри горшка еще сыро, полив лучше отложить.

Вода должна быть комнатной температуры. Один из удобных способов – поставить горшок в воду примерно на полминуты, дать лишней жидкости стечь и только после этого вернуть орхидею на место. Важно не оставлять воду в кашпо, так как застой влаги может повредить корням.

Обрежьте старые или сухие цветоносы

После зимы стоит осмотреть старые побеги. Если цветонос пожелтел, высох и больше не имеет живых почек, его можно срезать у основания. Так орхидея не будет тратить силы на части, которые уже не восстановятся.

Если побег остается зеленым, но не цветет, его можно не убирать полностью. В таком случае его часто укорачивают над здоровым узлом, из которого впоследствии может пойти новое разветвление или бутон. Обрезать орхидею нужно чистым и острым инструментом. Это уменьшает риск повреждения тканей и попадания инфекции.

Проверьте субстрат и при необходимости пересадите растение

После зимы субстрат в орхидее может стать темным, уплотненным и слишком долго держать влагу. В таких условиях корни хуже дышат, а растение слабее развивается.

Если кора разложилась, имеет неприятный запах или после полива долго не просыхает, орхидею лучше пересадить. Свежий субстрат помогает корням получать больше воздуха и быстрее восстанавливаться. Горшок не должен быть слишком большим. Орхидеям обычно достаточно емкости лишь на один размер больше, чем предыдущая. Чрезмерное пространство для корней может задерживать влагу и мешать нормальному росту.

Дайте больше света и верните подкормки

Весной орхидее нужно больше света, чем зимой, но он должен быть мягким и рассеянным. Лучше всего подходит восточное окно, где растение получает утреннее солнце без перегрева.

Если орхидея стоит на южном подоконнике, ее стоит защитить занавеской или отодвинуть от стекла. Прямые лучи могут оставить ожоги на листьях, особенно в теплые дни.

Когда растение перешло в фазу роста, можно постепенно возобновить подкормки. Лучше всего использовать специальные удобрения для орхидей и соблюдать дозировку на упаковке. Нельзя подкармливать растение на полностью сухой субстрат: сперва его надо полить, чтобы не повредить корни.

OBOZ.UA также предлагает узнать об уходе за только что купленной орхидеей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.