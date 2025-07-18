Как ставить ударение в слове 'ринковий': объяснение

Поведение ударений в словах украинского языка иногда сбивает с толку даже лингвистов. Неудивительно, что ошибки допускают обычные говорящие.

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Рассмотрим это на примере прилагательного "ринковий". Попробуйте проговорить его вслух или мысленно и обратите внимание, на какой слог вы поставили ударение. Чаще всего можно услышать два варианта "ринкОвый" и "рИнковий". Изредка даже проскакивает версия "ринковИй". Какой из них является правильным, разбирался OBOZ.UA.

Путаница здесь возникает из-за того, что при переходе существительного в прилагательное ударение в нашем языке может как оставаться на месте, так и мигрировать. И эта особенность может приводить к ошибкам.

На самом деле, логика в этих миграциях есть. В частности, когда речь идет о прилагательных с суффиксом -ов- / -ев- / -єв-, как в случае со словом "ринковий".

Если исходное существительное имеет корень, состоящий из одного слога, в таком случае этот суффикс "перетягивает" ударение на окончание слова:

дощ – дощови́й;

гай – гайови́й;

степ – степови́й;

бій – бойови́й.

Если же в корне существительного два и более слогов, ударение чаще всего остается на основе. Например:

пе́рсик – пе́рсиковий:

пальтó – пальтóвий;

ри́нок – ри́нковий.

Итак, единственно правильным вариантом в этом прилагательном, является ударение на первый слог – как в производном существительном. Это ударение фиксируют также словари украинского языка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в прилагательном "простий" двойное ударение, и как его правильно употреблять.

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