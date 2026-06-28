Как спастись от экстремальной жары: реально действующие советы

Первые дни лета всегда радуют теплом, но, когда за окном воздух нагревается до 30 градусов и выше, квартиры превращаются в раскаленную духовку, ухудшая самочувствие и лишая сна. К счастью, существуют простые, но проверенные методы, которые помогут снизить температуру в доме, а также быстро облегчить общее состояние организма.

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Для охлаждения помещения не обязательно использовать кондиционер, ведь можно обойтись более доступными и дешевыми методами охлаждения. OBOZ.UA рассказывает, как охладить воздух в доме.

Как охладить помещение

Держите окна закрытыми в пик жары. Плотно закрывайте все окна днем. В жаркие часы через открытые проемы в помещение будет выходить холодный воздух, а с улицы заходить жара, уничтожая остатки утренней прохлады.

Правильное время для проветривания. Проветривайте комнаты исключительно утром или поздним вечером, когда уличная температура падает до минимальных и наиболее комфортных значений.

Лайфхак с мокрой простыней. Если вы хотите прохлады в комнате, повесьте на открытое окно мокрую простыню – испарение влаги поможет снизить температуру на 2-3 градуса. Однако учтите, что из-за повышения влажности вечером помещение придется дополнительно проветривать.

Мокрые полотенца на темных поверхностях. Разложите влажные полотенца на темной мебели. Это не только поможет снизить температуру воздуха, но и охладит сами предметы в доме, не позволяя жаре еще долго вернуться.

Кондиционер своими руками из вентилятора. Обычный вентилятор можно превратить в климатическую систему: просто поставьте прямо перед его лопастями емкость с холодной водой или льдом. Таким образом он будет разгонять холодный воздух по квартире.

Выключайте искусственное освещение. Не включайте лишний свет в комнатах. Работающие лампочки будут только добавлять температуры, работая как обогреватели.

Утренняя влажная уборка. Помойте утром пол холодной водой. Это простое действие позволяет сразу же снизить температуру в доме примерно на 2 градуса.

Метод принудительной вытяжки. Вечером откройте два противоположных окна для создания сквозняка. Возле одного из них установите вентилятор таким образом, чтобы он выдувал горячий воздух на улицу.

Изменение режима приготовления пищи. Постарайтесь не готовить днем на плите или в духовке. Горячие пары и повышенная влажность – крайне опасная комбинация, которая переносится организмом очень тяжело.

Как быстро спастись от перегрева

Выбирайте одежду из натуральных тканей. Носите свободные вещи из хлопка, льна и шелка. Особая структура ткани будет создавать дополнительную воздушную подушку, что исключит возможность перегрева.

Охлаждение постели бумагой или бутылками. Обдайте себя холодом: положите в холодильник несколько листов бумаги или полотенец, а перед сном поместите их на простыню. Также для вожделенной прохлады можно использовать бутылки с замороженной водой.

Влажные обертывания. Намочите полотенце прохладной водой и положите его на тело – это мгновенно обеспечит вам чувство комфорта в летний зной.

Прохладный душ. Старый и надежный метод – это прохладный душ. Но здесь стоит не переусердствовать со слишком ледяной водой, чтобы не спровоцировать спазм сосудов и не заболеть.

Правило ночного сна. Ночью в сильную духоту лучше спать на полу. По законам физики горячий воздух всегда поднимается выше, а внизу он гораздо прохладнее.

Следуя этим простым и доступным рекомендациям, вы сможете легко поддерживать комфортную температуру в своем доме и защитить свой организм от экстремального перегрева.

Напомним, Европа страдает от аномальной жары – исключением не стала и Бельгия, в столице которой расположена штаб-квартира Европейской комиссии. В здании Берлемон 26 июня были вынуждены отключить систему кондиционирования воздуха. Однако это коснулось не всех сотрудников.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европе продолжается аномальная жара, от которой гибнут десятки людей. В ряде стран каждый день фиксируются рекордные показатели температуры воздуха столбики термометров поднимаются до 35, 37 и даже более 40 градусов по Цельсию.

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