Как "спасти" шашлык от пересола: 3 самых легких способа

Если вы не рассчитали и пересолили сильно мясо для шашлыка, это легко исправить, если знать несколько кулинарных секретов. Стоит отметить, что для этого вам понадобятся обычные продукты, которые всегда есть под рукой.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как спасти шашлык, если вы его сильно пересолили.

Топ-3 продукта, которые "отмоют" соль из мяса для шашлыка:

Вода обычная или минеральная

Промойте мясо проточной водой, она смоет из мяса лишние пряности. И после жарки мясо получится сочным и мягким.

Кислота

Добавьте в мясо кислоту, например лимонный сок или уксус разведенный в воде. Кулинары утверждают, что кислота лишнюю соль из мяса он не выведет, но сможет сбалансировать вкус, чтобы соль не так ощущалась в шашлыке!

Кефир, сметана, молоко

Добавьте к соленому мясу немного молока или сметаны, йогурта, кефира и оставьте на 30 минут!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: