Как сохранить клубнику свежей до 10 дней: простой и действенный способ

Клубника очень вкусная весной и летом, когда приходится ее настоящий сезон. Однако, если ее неправильно хранить, она может размякнуть и заплесневеть за несколько дней, поскольку невероятно нежная и чувствительная к окружающей среде.

Видео дня

Высокое содержание воды означает, что клубника склонна к образованию плесени и гниению. Другие факторы, которые могут вызвать ее быструю порчу, включают недостаток воздушного потока и хранение вблизи других продуктов. К счастью, есть простой способ, который позволяет плодам храниться больше недели, пишет OBOZ.UA.

Так, керамическая корзина для ягод может выглядеть как простой кухонный аксессуар, но ее дизайн помогает дольше сохранять клубнику свежей.

Одно из ключевых преимуществ использования корзины для ягод заключается в том, что она обычно перфорирована. Эти отверстия позволяют воздуху свободно циркулировать вокруг фруктов, предотвращая образование влаги и уменьшая риск образования плесени и порчи.

В отличие от герметичных контейнеров, корзины позволяют клубнике дышать, уменьшая конденсацию, которая в противном случае привела бы к ее быстрой порче.

Для оптимальной свежести клубнику стоит хранить в керамическом контейнере, накрыв сверху кухонным полотенцем.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.