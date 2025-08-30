Как сохранить брокколи свежим до месяца: интересный лайфхак

Брокколи – это гарнир ко многим деликатесным и домашним блюдам. Овощ можно приобрести свежим или замороженным, но остается один вопрос: как сохранить его свежим дольше.

По словам экспертов, стоит использовать один обычный кухонный предмет, чтобы сохранить брокколи свежим на месяц дольше. Речь идет о фольге, пишет OBOZ.UA.

Некоторые овощи будут оставаться питательными и вкусными гораздо дольше, если их завернуть в фольгу, а затем хранить в холодильнике. На самом деле, известно, что и сельдерей, и брокколи, если хранить их таким образом, остаются свежими до четырех недель дольше, говорят специалисты.

Считается, что фольга обеспечивает необходимый поток воздуха, помогая высвобождать этиленовые газы из брокколи.

Эти газы ускоряют созревание и, при длительном воздействии, могут в конечном итоге привести к порче продуктов.

Другой способ – заморозить овощи. Эксперты объяснили: "Когда вы знаете, что не сможете использовать всю брокколи в течение недели, лучшим шагом будет заморозить овощи".

Сначала вам нужно бланшировать соцветия брокколи, прокипятив их в течение минуты-две, а затем охладить их в ледяной бане. Этот процесс не только сохраняет питательные вещества брокколи, но и фактически увеличивает количество определенных витаминов в овощах, что делает замороженную брокколи питательнее свежей.

После того, как брокколи остынет, как можно тщательнее высушите кусочки, чтобы ограничить образование кристаллов льда позже. Затем выложите брокколи на противень и заморозьте на несколько часов.

На этом этапе вы можете хранить все соцветия вместе в контейнере или пакете на молнии, разложив продукты горизонтально для оптимального хранения. В идеале, замороженную брокколи следует использовать в течение шести-восьми месяцев, но она должна прослужить до года, прежде чем ее качество начнет заметно ухудшаться.

