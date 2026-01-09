Как слить воду из бойлера: быстрый и безопасный способ

Многие дома украинцев оснащены электрическими водонагревателями, которые мы еще называем бойлерами. Впрочем, как и любая сложная бытовая техника, онии нуждаются в правильном обслуживании.

Одним из этапов такого обслуживания является сливание воды из бака бойлера. Проводить его нужно правильно, чтобы не повредить оборудование. Как сделать все без ошибок, объяснило издание "РБК-Украина".

Когда нужно сливать воду из бойлера

В процессе эксплуатации бойлера на внутренних поверхностях его бака постепенно накапливается накипь, грязь и бактерии. Такие отложения негативно влияют на работу прибора и снижают его эффективность.

Кроме того, металлические элементы корпуса и трубчатый электронагреватель (ТЭН) со временем могут начать ржаветь. Если процесс запустить, это приводит к повреждению бака, появлению микротрещин, а в худших случаях – даже к коротким замыканиям.

Именно для профилактики подобных проблем специалисты рекомендуют сливать воду из бойлера. Процедуру стоит проводить как минимум раз в год.

Как понять, что пора слить воду из бойлера

На это могут указать достаточно четкие внешние признаки. Вот основные из них:

появление грязной воды из крана;

снижение температуры нагрева;

более слабый напор горячей воды;

слишком долгий процесс нагревания;

посторонние шумы во время работы водонагревателя.

Также стоит проводить профилактический слив воды из бойлера во время подготовки прибора к зиме (во избежание замерзания воды). Такая необходимость возникает также для проведения ремонтных работ и замены деталей прибора.

Подготовка к сливу воды из бойлера

Для самостоятельного слива воды обычно нужен разводной или гаечный ключ. Понадобится также гибкий резиновый шланг и вместительная емкость для воды (ванна, унитаз или большое ведро).

В зависимости от модели бойлера могут дополнительно понадобиться отвертки и набор шестигранников. Для дальнейшей очистки пригодятся тряпки и бытовые чистящие средства или обычный уксус.

Перед тем, как начать непосредственно сливание воды, обязательно нужно сделать следующие шаги:

отсоединить бойлер от электросети;

перекрыть общую подачу воды в жилище;

перекрыть подачу холодной воды непосредственно к бойлеру;

дождаться, пока бак и вода полностью остынут.

Основные способы слива воды из бойлера

Метод слива зависит от конструкции, модели, производителя и типа подключения бойлера. В целом выделяют несколько самых распространенных вариантов.

Слив через патрубок холодной воды

При условии, что вода перекрыта, прибор обесточен и остыл, можно подсоединить шланг ко входу холодной воды и оставить открытым кран для доступа воздуха. В среднем бак опорожняется за 15 минут.

Алгоритм в таком случае может быть следующим:

перекрыть подачу холодной воды;

слить горячую воду через смеситель;

перекрыть горячую воду;

открутить гайки на трубе холодной воды;

снять обратный клапан;

быстро подсоединить гибкий шланг;

открутить гайку подвода горячей воды.

Но в любом случае сперва ознакомьтесь с инструкцией к вашему бойлеру. Например, плоские бойлеры часто имеют отдельный сливной патрубок, что значительно упрощает процесс, хотя он может занять до часа.

Слив через тройник

Если бойлер оснащен тройником между обратным клапаном и корпусом, процедура будет максимально проста. Нужно перекрыть воду, подсоединить шланг к тройнику и открыть кран. Для контроля потока рекомендуют подавать воздух через смеситель горячей воды.

Некоторые модели имеют два тройника, что позволяет слить воду еще быстрее. Бойлеры с верхним подключением обычно требуют использования специального сливного клапана или полного демонтажа.

Слив путем отсоединения шлангов

Если расстояние между бойлером и смесителями значительное, приходится отсоединять входные и выходные трубки. В таком случае в отверстие горячей воды вставляют заглушку, после чего снимают подводящую трубу и ждут, пока вода полностью вытечет.

Слив с помощью рычага-триггера

Отдельные модели имеют специальные клапаны с рычагом или кнопкой. Достаточно нажать или повернуть механизм, чтобы в бак попал воздух и вода начала вытекать самотеком. Недостаток метода — возможное засорение клапана накипью.

Слив с демонтажем обратного клапана

Клапан откручивают разводным ключом после отсоединения труб. Для повторного монтажа понадобится герметик или новый клапан.

Стоит ли держать бойлер пустым

Специалисты советуют не вмешиваться в работу прибора без надобности. Распространенные опасения относительно вреда простоя часто преувеличены.

Если есть сомнения относительно качества воды после длительного использования, ее можно слить и повторно наполнить бак свежей. При этом стоит помнить, что в пустом бойлере коррозия может развиваться даже быстрее из-за контакта с воздухом.

Для бака и нагревательного элемента простой в нормальных условиях не опасен. Поэтому, если бойлер не используется, но хранится при допустимой температуре, сливать из него воду не обязательно.

