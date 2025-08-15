Как сэкономить на посадке цветов в саду: ценный совет

Если вы заметили, что ваши садовые цветы стали коричневыми, возможно, это идеальный момент, чтобы начать собирать семена, чтобы в следующем году получить дополнительные растения без затрат.

По словам инфлюенсера в сфере садоводства Ани Лаутенбах, сбор семян лаванды, наперстянки, желтоцвета, мака, душистого горошка и чернушки дамасской (Nigella-damascena) чрезвычайно прост и может помочь вам сэкономить значительные суммы денег. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Кроме этого, она также советует садоводам не забывать о многолетних растениях, которые также могут созреть для сбора семян. Она продолжила: "Многие из них дадут семена в конце лета и осенью. Например, я вырастила из семян замечательные дельфиниумы и астранции, которые будут расти год за годом".

Для многих растений лучшее время сбора семян – конец лета и начало осени.

Как проще всего собрать семена цветов

Положите бумажный пакет под головки с семенами и встряхните их или отрежьте всю ножку в бумажном пакете и подвесьте ее вверх дном в прохладном темном месте, особенно если семена микроскопические.

Садоводы могут подсунуть руку под цветок после того, как он побуреет, и осторожно потереть его. Когда они будут готовы, семена легко выйдут.

Просейте семена, чтобы удалить мусор (полову). Некоторые семена, такие как дельфиниумы, клематисы и анемоны, можно сеять сразу, тогда как другие следует хранить для зимней или весенней посадки.

Эксперт рекомендует хранить семена в бумажных пакетах или контейнерах, которые пропускают воздух, а не в пластиковой емкости с крышкой.

