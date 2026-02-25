Как сэкономить на электроэнергии вдвое: все решает простая смена во время стирки

Оказывается, что многие люди ежемесячно тратят больше на электроэнергию просто потому, что автоматически выбирают более высокую температуру стирки в машинке. И это правильно: нагрев воды – это та часть процесса, которая использует больше всего энергии. Чем выше температура, тем выше расходы.

Исследования показывают, что переход от 40 до 30 градусов уменьшает потребление энергии примерно на 38 процентов. Но если переключиться аж на 20 градусов, разница может достигать до 62% счетов за электроэнергию, пишет OBOZ.UA.

Миф о гигиене: действительно ли нужна более высокая температура

Многие люди настаивают на 40 или 60 градусах, потому что считают это более гигиеничным. Идея о том, что горячая вода убивает бактерии, имеет глубокие корни, но сейчас реальность другая.

Современные стиральные машины и моющие средства разработаны для эффективной работы даже при более низких температурах. Ферменты в моющих средствах оптимизированы для стирки при 30 градусах, где они успешно расщепляют пятна и загрязнения. Для ежедневной грязной одежды более высокая температура просто не нужна.

Более низкая температура – дольший срок службы одежды

Высокие температуры ускоряют износ волокон, вызывают выцветание цветов и могут привести к усадке материалов. Ткани становятся тоньше, менее эластичными и быстрее теряют форму.

Если вы когда-нибудь замечали, что ваша любимая рубашка не такая яркая по цвету через несколько месяцев или что ваши джинсы потеряли свою первоначальную текстуру, причиной может быть слишком высокая температура.

Стирка при 30 градусах бережнее воздействует на ткани и дольше сохраняет внешний вид одежды.

