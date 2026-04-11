Как сделать трендовые пасхальные яйца на Пасху за 10 минут: инструкция по окрашиванию поталью
Трендом этого пасхального сезона стали "золотые" пасхальные яйца, которые выглядят, как драгоценные украшения на праздничном столе. Чаще всего их делают с помощью специального ингредиента.
Чтобы покрасить яйца поталью (пищевым золотом), лучше всего использовать натуральную основу и обычный яичный белок в качестве клея. Это сделает ваш декор безопасным для употребления, пишет OBOZ.UA.
Основной метод декорирования
Отварите яйца (лучше белые) в соленой воде и дайте им полностью остыть.
Слегка смажьте поверхность яйца сырым яичным белком. Подождите 30–60 секунд, чтобы белок стал липким — это критический момент для надежной фиксации.
Работа с поталью:
Для хлопьев: аккуратно приложите кусочки потали к липким участкам и слегка прижмите пальцем или сухой кисточкой.
Для эффекта "напыления": нанесите белок на ладони, положите на руку поталь и яйцо, а затем легко "покатайте" его между ладонями.
Далее дайте декору полностью высохнуть. Для блеска скорлупу можно дополнительно протереть салфеткой, смоченной в масле.
Поталь смотрится эффектнее всего на цветном фоне. Вы можете покрасить яйца перед нанесением золота натуральными способами.
Используйте именно пищевую кондитерскую поталь, которую можно приобрести в специализированных магазинах для кондитеров.
