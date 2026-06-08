Как сделать газон пышным и зеленым: главное правило

Густой и ярко-зеленый газон – это не просто удачный выбор растений. Даже самые лучшие, качественные семена не дадут желаемого результата, если вы будете ухаживать за травой неправильно.

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И хотя культура выращивания газонов насчитывает уже много десятков лет, многие садоводы до сих пор допускают ошибки, связанные с высотой скашивания или выбором времени для ухода за зеленью. Издание Interia Kobieta рассказало, как их избежать.

Почему важно регулярно косить газон

Кошение – это одна из базовых процедур ухода, которая влияет не только на вид газона, а прежде всего на его состояние. Регулярное укорачивание стеблей стимулирует траву равномерно куститься и формировать более крепкую корневую систему. Благодаря этому травяное покрытие становится более устойчивым к сорнякам, засухе или обычному вытаптыванию.

Ошибки при кошении приводят к тому, что трава чрезмерно вытягивается, а это ослабляет нижнюю часть растений. Весь газон теряет привлекательность и выглядит запущенным. С другой стороны, слишком частое подстригание может привести к пересушиванию травы и ее постепенному изреживанию. А лысые пятна – это последнее, что хотелось бы видеть на собственном дворе, не так ли?

На какую высоту косить траву

Некоторые стремятся сэкономить время и считают, что очень короткая стрижка газона в этом поможет. Мол, постриженная под корень трава позволит не браться за косилку в течение длительного времени. Такой ход мыслей ошибочен. На практике слишком короткая стрижка ослабляет растения и увеличивает риск пожелтения газона.

В большинстве случаев оптимальная высота травы после кошения составляет около 4-6 сантиметров. В периоды жары стоит оставлять чуть более высокие стебли, даже на уровне 6-8 сантиметров. Длинная трава лучше удерживает влагу в почве, что вдобавок защищает корни от перегрева.

Чрезвычайно важно соблюдать правило "одной трети". В чем его суть? За один раз не стоит срезать более трети от текущей высоты стеблей. Благодаря этому газон быстрее восстанавливается и остается в хорошем состоянии в течение всего сезона.

Идеальное время для кошения травы

Самый удачный момент для кошения – это сухие дни с умеренной температурой. К работе лучше всего приступать утром, когда трава уже подсохла от росы, или поздно вечером, когда солнце уже не такое активное.

Не рекомендуется косить газон в разгар летней жары. Во-первых, сам косарь при этом рискует перегреться. А вдобавок стрижка травы под прямым солнцем создает дополнительный стресс для растений и ускоряет высыхание газона. Сама же частота кошения зависит от темпа роста зелени. Весной и в начале лета лужайка обычно нуждается в стрижке раз в неделю. В периоды засухи интервалы между работами в саду могут быть длиннее.

Можно ли косить мокрую траву

Это довольно распространенный вопрос, особенно от неопытных садоводов. Но ответ здесь однозначный: косить мокрую траву не рекомендуется. Влажные стебли имеют больший вес, поэтому их сложнее срезать равномерно. Как следствие, газон получится лохматым и потеряет эстетический вид.

Кроме того, мокрая трава имеет способность налипать на ножи газонокосилки и забивать внутренние детали. Это затрудняет работу и приводит к более быстрому износу техники. Если вы планируете покосить траву после дождя, лучше подождать, пока она хотя бы частично подсохнет.

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