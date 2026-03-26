Как сделать элегантное круглое дерево из обычной лаванды: секрет профессиональных садоводов

Если ваш балкон или сад сейчас напоминает беспорядочную коллекцию растений без общей картины, самое время для стильного преобразования. Итак, для начала можно приступить к созданию настоящей садовой скульптуры из обычного куста лаванды.

Прежде чем начать обрезку, нужно выбрать правильную основу. Не каждая лаванда подойдет для этого. Если вы хотите дерево, которое переживет зиму, английская лаванда (Lavandula angustifolia) — ваш лучший друг, пишет OBOZ.UA.

Главное – найти в питомнике молодое растение, которое уже имеет один четкий, прямой и крепкий главный стебель. Это будет основой вашей будущей красавицы.

Процесс формирования саженца на самом деле является упражнением со звездочкой – как для вас, так и для растения. Сначала безжалостно удалите все боковые побеги на нижней половине стебля. Да, это звучит жестко, но ваша лаванда должна понять, что теперь она стремится к высоте, а не к ширине.

Как только главный стебель достигнет нужной высоты (обычно от 40 до 60 см), прищипните самую верхушку. Это заставит растение начать разветвляться наружу и формировать эту сказочную круглую крону.

Когда и как обрезать лаванду

Весеннее пробуждение (март/апрель): как только увидите первые новые побеги, проведите основную обрезку. Удалите все, что замерзло за зиму, и немного укоротите побеги, чтобы стимулировать пышное цветение.

Летнее освежение: когда цветы начнут увядать, срежьте их вместе с частью стебля. Это не только эстетическая проблема – это сигнал растению не тратить энергию на семена, а готовиться к новой волне цветения.

Поздняя осенняя обрезка (сентябрь): прежде чем дерево перейдет в состояние покоя, осторожно сформируйте ему шар. Внимание: никогда не делайте слишком глубоких обрезков в старой, серой древесине, поскольку лаванде трудно вырасти снова из старой древесины. Будьте осторожны, но решительны.

