Как сделать, чтобы форзиция цвела дольше: домашние средства

Уже совсем скоро по всей Украине распустятся форзиции – ранние весенние кусты, которые обильно цветут солнечными желтыми цветами. Цветение этого растения всегда символизирует победу весны и неизменно радует глаз, поэтому так хочется, чтобы оно продолжалось как можно дольше.

И продлить сезон цветения форзиций на самом деле можно. Для этого нужно правильно подкормить кусты, чтобы они имели достаточно сил. Что для этого нужно, рассказало издание Interia Kobieta.

Чего требует форзиция

Это садовое растение нельзя назвать очень капризным, но обеспечение ему оптимальных условий однозначно положительно повлияет на продолжительность и щедрость цветения. Лучше всего форзиция развивается на солнечных или в крайнем случае полутенистых участках. Чем больше солнечных лучей будет попадать на куст, тем больше цветов с интенсивной окраской вы получите.

Почва для выращивания форзиции должна быть плодородной, умеренно влажной и проницаемой. Хотя куст неплохо выдерживает различные условия, в бедной и сухой земле он не сможет показать себя во всей красе. А еще очень важно сажать форзицию в месте, защищенном от сильного ветра. В целом она устойчива к ветрам, но мощные порывы все же ускоряют опадение нежных лепестков.

Какую ошибку ухода форзиции не прощают

Ключевым моментом в уходе за растением является правильная обрезка. Это важнейшая манипуляция, от которой зависит, насколько пышно будет цвести куст. И главное здесь – угадать со сроками. Подрезать ветви следует сразу после завершения цветения. Форзиция закладывает цветочные почки на следующий сезон еще летом. Следовательно, если вы обрежете ее осенью или в конце зимы, то лишите этих почек и в сезон получите бедное цветение.

Однако и совсем отказываться от обрезки не стоит. Регулярное удаление старых, одревесневших побегов стимулирует растение выпускать новые, которые цветут обильнее всего. Благодаря этому куст не только выглядит опрятнее и не разрастается чрезмерно в стороны, но и цветет дольше и интенсивнее.

Как сделать, чтобы форзиция цвела дольше

С удобрениями для форзиции легко переусердствовать. Поэтому важно в начале сезона не злоупотреблять азотными препаратами, которые стимулируют рост листьев в ущерб цветам. Лучше воспользоваться натуральными методами, которые продлят цветение даже на неделю без риска перекормить растение.

Одним из самых простых трюков является использование банановых кожуры. Порежьте их на мелкие кусочки и закопайте в землю вокруг куста. Такое средство, богатое калием и фосфором, поддержит растение и побудит его к длительному цветению.

Также хорошим решением будет приготовление домашнего дрожжевого удобрения. Достаточно растворить 100 г дрожжей в 1 литре воды и смешать с 1 столовой ложкой сахара. Оставьте раствор на два часа, а затем разведите его чистой водой в пропорции 1:10. Полученным средством полейте землю вокруг куста. Такая натуральная подкормка укрепит все растение, и цветы на ветвях будут держаться заметно дольше.

