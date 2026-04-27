Как распознать текст, написанный чатом GPT: сигнальные фразы

Большие языковые модели, которые мы порой не совсем точно заменяем термином искусственный интеллект, стали удобным инструментом, который облегчает работу с текстом. Такие чатботы как ChatGPT помогают нам с переводом, написанием базовых текстов, анализом больших статей и даже целых книг и тому подобное. Но многие люди стали откровенно злоупотреблять этими возможностями.

И вот уже мы видим перед собой созданный машиной набор слов вместо сформированной на базе человеческого опыта мысли. Он может казаться аргументированным и логичным. Но проблема заключается в том, что большинство ответов ИИ грешат непоследовательностью и ошибками. Когда такой чатбот становится рабочим инструментом только для удобства, а не для вдумчивой передачи смыслов, это становится препятствием для искреннего общения и порождает множество ошибок. Именно поэтому стоит научиться различать сгенерированные сообщения. На них могут указывать шаблонные фразы из ChatGPT, которые легко заметить, если вчитаться немножко внимательнее. Десятку таких фраз собрало издание Your Tango. Но имейте в виду, что этот список был составлен для английского языка.

"Исследования показывают, что..."

ChatGPT собирает информацию со всего интернета, не всегда различая надежные источники и откровенный мусор. Когда он выдает результаты со ссылками, они часто переплетены с вымышленными утверждениями. Исследование 2024 года подтвердило, что такой формат часто делает источники ИИ неестественными или вообще несуществующими. Поэтому в следующий раз, прежде чем вставить эту фразу, найдите время на то, чтобы собственноручно проверить изложенные факты.

"Важно отметить...

Если кому-то приходится использовать этот оборот, скорее всего, язык текста недостаточно четкий, а аргументы – слабые. Позвольте словам говорить самим за себя. Настоящие человеческие эмоции и ход мыслей проявляются тогда, когда видно, что автор лично проработал детали. ИИ же часто лепит мелкие тезисы посреди хаотичных абзацев, наполненных "водой".

"В современном ландшафте"

Когда вы в последний раз слышали, чтобы кто-то в живой беседе сказал "в нашем современном ландшафте" или "в цифровой среде"? Пожалуй, никогда – разве что в официальном имейле от того, кто злоупотребляет ИИ. Это звучит слишком сухо для обычной беседы и слишком высокопарно для текстов, где нужна конкретика. Хотя человек может употребить такую фразу уместно, в исполнении ИИ она обычно выглядит чужеродной.

"Это не только Х, но и Y"

ChatGPT обожает сложные последовательности и лишние слова, часто используя конструкцию "не только... но и...". Также признаком ИИ является перечисление трех пунктов в конце предложения ("из-за X, Y и Z"). Хотя такую структуру можно использовать для ясности, ИИ обычно приделывает ее только для того, чтобы нагнать объем текста или казаться умнее, чем он есть на самом деле.

"Давайте погрузимся глубже"

Исследование Университета штата Флорида показало, что словами вроде "погрузиться" (delve) или "осветить" (illuminate) языковые модели злоупотребляют больше всего. Обычно они присущи научным работам, поэтому ИИ, который тренировался на массивах таких данных, постоянно их повторяет. В повседневном или деловом контексте эти слова часто выглядят неуместно и только запутывают читателя.

"Это подчеркивает значимость..."

Если вы выразили мысль четко, вам не нужно напоминать людям, что она важна, с помощью таких громоздких фраз. Простой язык и привычная логика, использованные в тексте, должны быть достаточными для понимания. Однако ChatGPT часто усложняет структуру предложений, пытаясь с помощью таких "костылей" придать смысл куче ненужных слов.

"С учетом вышесказанного"

Наш мозг естественно стремится к простоте и ясности. Умные люди обычно пытаются упростить свою речь, чтобы сделать ее более доступной, понятной. Зато те, кто копирует тексты с ИИ, часто увязают в канцеляризмах. Фразы вроде "с учетом вышесказанного" только мешают следить за главной мыслью и делают текст тяжелым для восприятия.

"Ключевым выводом является..."

ИИ обожает делать громкие заявления и пафосные итоги. Но часто информация, которая стоит за этими смелыми выводами, оказывается неточной или ложной. Использование таких фраз, особенно если вы сами не до конца понимаете тему, выглядит неискренне. Лучше сосредоточьтесь на главных темах вместо того, чтобы заполнять пространство бессодержательными шаблонами.

"С более широкой перспективы"

По мнению экспертов из Grammarly, это один из самых распространенных ответов ChatGPT. Конечно, люди употребляли это выражение десятилетиями, но когда ИИ вставляет его без особой необходимости, текст становится размытым. Большинство читателей хотят простоты, а слишком сложный сленг нейросетей их обычно только раздражает.

"В поисках ясности"

Слова вроде "ясность" или "погружение" становятся все более популярными не только в документах, но и в нашей устной речи. Это свидетельствует о том, что наша речь также эволюционирует под влиянием ИИ. Мы невольно перенимаем те слова, которые ChatGPT считает наиболее убедительными, даже если существуют гораздо более искренние и естественные альтернативы. Понаблюдайте за собой: возможно, вы тоже уже нахватались у искусственного интеллекта таких фразочек и стали звучать более претенциозно, но при этом менее убедительно.

