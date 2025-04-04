Как распознать, что человек лжет, за 5 секунд: секреты ФБР

Кроме многих положительных привычек человека, существуют еще и негативные, в частности ложь. Раскрыть лжеца можно многими стандартными способами, обычно такие люди прикасаются к носу, быстро двигают глазами или нервничают.

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Однако существуют секреты разоблачения лжи за 5 секунд, которыми пользуются представители ФБР. О самых распространенных из них рассказывает OBOZ.UA.

Сжатие губ

Довольно часто человек, который говорит ложь, сжимает губы. Это признак того, что происходит что-то негативное. Во время лжи у него пересыхает во рту. Чтобы побороть дискомфорт, человек сжимает губы или совершает сосательные движения ртом.

Прикосновение к шее

Прикосновение к области шеи, в частности выемки над грудиной, является типичной реакцией в состоянии волнения, тревоги или страха. Это жест успокоения, часто выполняемый бессознательно. Мужчины, как правило, пытаются замаскировать это действие, поправляя галстук или касаясь воротника рубашки.

Поворачивание корпуса тела

Поворачивание корпуса является характерной невербальной реакцией, часто проявляющейся в ситуациях, когда человек лжет. Это своеобразная форма дистанцирования и лицо может делать это почти незаметно, слегка смещаясь на стуле или в пространстве, но при этом его туловище постепенно поворачивается в сторону, часто живот устремляется от собеседника. Этот жест особенно показателен, когда происходит сразу после неудобного или сложного вопроса.

Прикосновение к глазам

Часто мы прикасаемся к глазам, когда что-то нас беспокоит, в случае с человеком, который говорит неправду, это тоже срабатывает. По словам одного из работников ФБР, дети, родившиеся слепыми, и те, кто никогда не видел, закрывают глаза, когда слышат то, что им не нравится. Это стало известно после изучения их поведения.

Опускание или прятанье больших пальцев

Опускание больших пальцев или сокрытие больших пальцев является сигналом о неуверенности или отсутствии обязательств. Такое поведение говорит о том, что человек лжет.

Как утверждает Forbes, помимо невербальных сигналов, существуют и речевые модели, которые следует тщательно анализировать. Когда вы имеете дело с незнакомцем или человеком, которого знаете поверхностно, важно установить его "базовую поведенческую линию" – подобно тому, как это делают агенты ФБР. Это помогает лучше распознать отклонения в общении, которые могут указывать на сокрытие правды или дискомфорт.

"Сначала мы успокаиваем людей, чтобы получить базовую линию поведения, чтобы мы могли увидеть, какие они есть, с как можно меньшим стрессом. Таким образом, сравнивая их, мы можем увидеть, когда они меняют свое поведение по вопросу", – рассказал работник ФБР.

Некоторые могут начать говорить быстрее, их голос может стать более высоким или они начнут совершать больше речевых ошибок.

"Кроме того, лжецы хотят убедить, а не просто сказать, как это делают большинство честных людей. Поэтому иногда они повторяют вещи несколько раз, чтобы убедиться, что им поверят. Их слова становятся слабыми в начале или конце заявления", – отметил агент ФБР.

Как сообщал OBOZ.UA, подростки начинают врать из-за ощущения внутреннего страха, сохранившегося с детства. Кроме того, одной из причин такого поведения может стать отсутствие откровенных разговоров и доверия в отношениях с родителями в младшем возрасте.

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