Как распознать черешню, напичканную 'химией': лайфхаки

Летом фрукты и ягоды становятся весомой частью рациона почти каждого человека. Это означает большее потребление витаминов и микроэлементов. Однако важно выбирать ягоды без излишнего содержания нитратов.

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Например, распознать черешню, которая может быть напичканная "химией", непросто, но есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание. OBOZ.UA собрал для вас советы как распознать черешню без нитратов.

Если черешня неестественно большая, глянцевая и "пластиковая" по внешнему виду, это может быть следствием использования стимуляторов роста. Также опасения должен вызывать одинаковый размер и цвет всех ягод. В природе плоды редко бывают совершенно одинаковыми. Если вся партия выглядит под копирку – это подозрительно.

Слишком яркий или неестественный блеск ягод иногда достигается воском или специальными химическими покрытиями для товарного вида. Кроме того, настоящая черешня имеет приятный сладковатый запах, а отсутствие характерного аромата может свидетельствовать о применении большого количества "химикатов".

Вкус настоящей ягоды не должен содержать металлического или химического привкуса. Это может свидетельствовать об остатках пестицидов или удобрений.

Слишком водянистая или слишком сладкая черешня может говорить о том, что вкус ягоды был изменен из-за ускорителей созревания или удобрения.

Наличие одного-двух червячков – хороший признак. Это значит, что плод экологически чист или с минимальной химией.

Дома можно самостоятельно провести экспресс-тест на нитраты. Для этого замочите черешню в воде на 20-30 минут. Если вода сильно изменяет цвет (особенно становится красной или розовой) – могут быть красители или избыток химии.

Чтобы выбрать безопасную черешню, покупайте ягоды у проверенных продавцов, желательно с рынков или фермерских хозяйств. Предпочитайте местные ягоды в сезон (в Украине это июнь). Не гонитесь по размеру и блеску – лучше пусть будет скромнее, но натуральнее.

Напомним, для приготовления хорошего кофе необходимо соблюдать целый ряд правил. Большинство людей считает, что качественные и дорогие кофейные зерна являются единственным залогом вкусного напитка. Однако вместе с этим многие совершают ошибки, которые могут испортить вкус кофе.

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