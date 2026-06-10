Как проходил выпускной в СССР: традиции, о которых уже забыли
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Современный выпускной вечер в школе – это профессионально организованная вечеринка с фотозонами, ведущим и походом в ресторан. Но в СССР индустрии развлечений не существовало, поэтому памятный вечер для вчерашних школьников организовывали своими силами.
Получалось значительно скромнее, однако это не значит, что праздник был менее эмоциональным. Какими традициями наполняли выпускные в советских школах, вспоминал OBOZ.UA.
Как появилась традиция выпускных
Традиция торжественного выпуска из школы появилась еще в дореволюционную эпоху. Уже тогда в учебных заведениях начали организовывать специальные торжества с публичным вручением документов о завершении курса и праздничными обедами. Со временем к мероприятию добавились танцы и веселье допоздна.
После образования СССР подход изменился. От "балов" отказались, считая их пережитком прошлого. Вместо этого ввели более сдержанный формат – школьный вечер с четкой официальной частью: линейкой, речами и вручением аттестатов.
Впрочем, людям все равно хотелось праздника, поэтому выпускные постепенно становились менее формальными. Уже с 1930-х годов в программу вернули танцы, а с конца 1950-х сформировался тот формат, который хорошо знаком многим: торжественная часть, застолье, танцы и ночная прогулка до рассвета.
Праздничная одежда: как выходили из ситуации
Несмотря на острый дефицит товаров в СССР, советские выпускники старались выглядеть празднично. Для девушек подготовка к выпускному часто начиналась задолго до самого вечера. Платья шили самостоятельно или заказывали в ателье, используя выкройки из популярных журналов. Если везло, можно было купить готовый вариант. Обычно выбирали сдержанные цвета – светлые или пастельные. В то же время каждая пыталась добавить индивидуальности: изменить длину, фасон или детали отделки в соответствии с модой того времени.
С обувью ситуация была сложнее. Качественные и красивые туфли было трудно найти в свободной продаже, поэтому их часто покупали через знакомых или по завышенной цене. Из-за этого новая обувь нередко оказывалась неудобной, и под конец вечера многие просто снимали ее.
Парни выглядели сдержаннее – классический костюм, рубашка и галстук. Часто этот же комплект использовали не только для выпускного, но и для вступительных экзаменов или других важных событий.
Официальная часть и празднование
Выпускной вечер начинался с официальной части. В школе собирались ученики, учителя и родители. Звучал гимн, администрация произносила речи, вручали аттестаты. В программе могли быть выступления – песни, сценки или юмористические номера. Ученики благодарили учителей, вспоминали школьные годы, прощались с детством.
После этого начиналась неформальная часть. В классах, столовых или спортивных залах накрывали столы. Родители готовили блюда для ужина дома: приносили салаты, закуски, самодельные торты, дефицитные конфеты. Подготовка к застолью длилась минимум несколько дней.
Вопрос алкоголя решали по-разному. Официально его могли запрещать, но иногда разрешали небольшое количество шампанского или вина. В некоторых случаях выпускники находили способы праздновать неофициально – без лишнего внимания взрослых.
Танцы и ночная атмосфера
Когда завершалась застольная часть, начинались танцы. Музыку воспроизводили с помощью магнитофонов или проигрывателей. Кто-то приносил пластинки, кто-то – кассеты. Иногда звучала живая музыка – например, выпускники пели своих любимых песен под гитару.
Танцы продолжались до поздней ночи. Атмосфера становилась все более непринужденной: ученики общались, смеялись, делились планами на будущее. Для многих это было одно из первых "взрослых" ночных событий.
Рассвет как финальный аккорд
Завершением выпускного становилась встреча рассвета. Это была важная и символическая традиция, которой придерживались во всем СССР. Выпускники отправлялись в парки, набережные, берега рек или даже отправлялись в небольшие путешествия.
Там они проводили последние часы вместе: гуляли, пели, обсуждали будущее или просто молча смотрели, как восходит солнце. Некоторые оставались вместе всем классом, другие расходились небольшими компаниями. Именно этот момент часто запоминался сильнее всего – как граница между школьной жизнью и новым этапом.
Расходы на выпускной
Несмотря на распространенное мнение о дешевой жизни в СССР, выпускной мог обойтись семье довольно дорого. Приходилось попотеть, чтобы раздобыть праздничный наряд и продукты на стол. Нередко, покупали их по так называемым спекулятивным, то есть завышенным ценам.
Основные расходы выглядели так:
- пошив праздничного платья – примерно 10–25 рублей;
- ткань для платья (например, крепдешин или вельвет) – от 10 рублей и более;
- женские туфли – около 40 рублей;
- фотоальбом или виньетка – 5–10 рублей;
- продукты для праздничного стола – от 10 до 50 рублей;
- подарки учителям – еще около 10–20 рублей.
При этом средняя зарплата в 1970–80-х годах составляла примерно 100–120 рублей. Поэтому расходы на выпускной могли достигать половины месячного дохода семьи.
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