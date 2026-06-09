Почему в СССР пионеры не могли пожать руку взрослым: причина вас удивит

Задачей пионерской организации в СССР было формирование человека "нового типа", в частности привитие привычек личной гигиены. При этом порой довольно неожиданными методами – например, пионерам не позволяли здороваться рукопожатием.

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Запрет действовал тотально – подавать руку не полагалось ни сверстникам, ни взрослым, ни даже чиновникам высокого ранга. OBOZ.UA рассказывает, к чему это приводило и как вместо этого здоровались пионеры.

Свидетельством такого подхода является знаменитый кадр, который в 1926 году опубликовал журнал "Советское фото". На снимке тогдашний председатель Совнаркома Алексей Рыков с улыбкой протягивает руку юному пионеру. Однако мальчик не отвечает на жест – он опускает голову и не подает руки.

На первый взгляд может показаться, что пионер стесняется. Однако подпись проясняет ситуацию: несмотря на статус собеседника, ребенок соблюдает требования пионерского устава. Это рассматривалось как проявление правильно сформированной дисциплины и воспитания.

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Но как тогда здоровались пионеры? Для этого они использовали специальный салют. Дети поднимали руку над головой, подчеркивая символический приоритет коллективных интересов над личными. Типичным было и словесное приветствие: "Будь готов!" – "Всегда готов!".

Отказ от физического контакта имел и практическую подоплеку. В те годы в СССР были распространены опасные инфекционные болезни, в частности брюшной тиф. Поэтому детей целенаправленно учили избегать лишних прикосновений, чтобы уменьшить риски заражения. В этом контексте отказ от рукопожатия не считался проявлением невежливости или высокомерия – это было соблюдением санитарных норм в сложных эпидемиологических условиях.

В то же время, по некоторым свидетельствам, уже в 1970-х годах такой запрет фактически потерял актуальность. Однако официально в пионерской традиции сохранялось именно приветствие через "салют", а не рукопожатие.

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