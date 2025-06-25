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Как приготовить полезные яйца пашот в микроволновке за 1 минуту: самый простой рецепт
Яйца являются очень полезным и вкусным продуктом, который можно готовить по-разному: варить, жарить, готовить омлеты, яичницу, а также шакшуку и просто яйца пашот.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного яйца пашот в микроволновке, которое по вкусу ничем не отличается от приготовленного классическим способом.
Ингредиенты:
- яйца
- вода
- уксус
- соль
Способ приготовления:
1. В глубокую и небольшую миску налейте воду, но наполовину.
2. Добавьте столовую ложку уксуса и щепотку соли. Сделайте в воде водоворот ложкой и туда очень аккуратно разбейте яйцо и сразу поставьте в микроволновку на 1 минуту при мощности 800 Вт.
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