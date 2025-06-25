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Как приготовить полезные яйца пашот в микроволновке за 1 минуту: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
285
Как приготовить полезные яйца пашот в микроволновке за 1 минуту: самый простой рецепт

Яйца являются очень полезным и вкусным продуктом, который можно готовить по-разному: варить, жарить, готовить омлеты, яичницу, а также шакшуку и просто яйца пашот.

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Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного яйца пашот в микроволновке, которое по вкусу ничем не отличается от приготовленного классическим способом.

Полезные и вкусные яйца пашот

Ингредиенты:

  • яйца
  • вода
  • уксус
  • соль

Способ приготовления:

1. В глубокую и небольшую миску налейте воду, но наполовину.

В какой посуде лучше готовить пашот

2. Добавьте столовую ложку уксуса и щепотку соли. Сделайте в воде водоворот ложкой и туда очень аккуратно разбейте яйцо и сразу поставьте в микроволновку на 1 минуту при мощности 800 Вт.

Готовые яйца пашот

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