Как приготовить идеальное картофельное пюре: лучше не добавлять масло

Хорошо приготовленный картофель не требует много ингредиентов, чтобы порадовать всю семью. Иногда достаточно небольшого изменения в приготовлении, чтобы придать этому популярному гарниру совершенно новый вид.

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OBOZ.UA расскажет, с чем сочетать картофель и как добиться вкусного и приятно нежного результата.

Картофельное пюре, поданное со сливочным маслом и молоком, со временем может надоесть. Поэтому, чтобы добавить пикантности, подумайте о том, чтобы подавать его с другими добавками. Один интересный вариант — добавить немного сливочного сыра. Картофель станет не только вкуснее, но и сытнее.

Просто возьмите примерно 100 г сыра на 1 килограмм картофеля. Добавьте его кусочками в горячий картофель и перемешивайте, пока консистенция не станет идеально кремовой и однородной. Через некоторое время ваше пюре станет воздушным и гладким, без необходимости добавлять сливочное масло.

Еще один совет — смешать картофель со слегка взбитым яйцом. Одного яйца достаточно на 1 кг картофеля. Быстро смешайте яйцо с горячим картофельным пюре с помощью толкушки или венчика.

Лучше не использовать для этого блендер, поскольку он может извлечь слишком много крахмала, превратив картофель в липкую, невкусную массу.

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