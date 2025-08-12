Как приготовить хрустящую картошку фри дома: один секрет

Оказывается, что ключом к приготовлению хрустящей картошки фри является не обливание ее маслом, а выполнение действительно простой 10-секундной задачи перед приготовлением во фритюрнице или духовке.

Видео дня

Так, Фиона, эксперт по питанию и основательница Bitesize Traveller, поделилась действительно простым способом улучшить текстуру вашей картошки фри: вам просто нужно промокнуть ее перед приготовлением, пишет Express.

"Если ваш картофель будет влажным перед приготовлением во фритюрнице, это может привести к тому, что он не станет хрустящим. Вы можете избежать этого, тщательно промокнув картофель насухо, прежде чем положить готовить его", – сказала она.

Всего 10 секунд, чтобы промокнуть картофель насухо кухонным или бумажным полотенцем, поможет удалить лишнюю влагу. Поскольку именно пар предотвращает хруст, правильное высушивание дает гораздо больше шансов достичь идеальной золотистой корочки.

Этот простой метод приготовления значительно улучшает текстуру вашей картошка фри, независимо от того, готовите ли вы ее с нуля или используете замороженный продукт.

Однако, приготовить домашний картофель фри на самом деле очень просто, и этот процесс не требует много времени или даже многих ингредиентов. Вам даже понадобится любое масло, если у вас есть аэрофритюрница.

Для начала разрежьте картофель пополам, а затем нарежьте его вдоль, чтобы получилась тонкая стружка. Решать вам, хотите ли вы оставить кожуру или очистить ее.

Далее поместите картофель фри в миску с холодной водой и замочите его на 20 минут. Это поможет удалить лишний крахмал, который может привести к тому, что он слишком быстро подрумянится и подгорит снаружи, прежде чем внутри полностью приготовится.

Тем временем включите аэрофритюрницу, установите температуру 200°C и разогрейте ее в течение 10 минут. Когда картофель фри будет готов, слейте его в дуршлаг и тщательно промокните бумажным или кухонным полотенцем.

Как только чипсы полностью высохнут, высыпьте их в миску и добавьте копченую паприку, луковый порошок, чесночный порошок, соль и перец. Перемешайте все вместе, чтобы чипсы были полностью покрыты.

