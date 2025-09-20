Видео дня
Как приготовить хрустящий картофель по-селянски: делимся главным секретом
Картофель по-селянски – любимое блюдо многих. Для того, чтобы он был хрустящим и вкусным, кулинары советуют его проварить 5 минут в кипящей воде, а после запекать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного картофеля по-селянски со специями.
Ингредиенты:
- картофель
- масло
- соль
- паприка
- сухая зелень
- чеснок
Способ приготовления:
1. Картофель моем, разрезаем на 4 части и варите в кипящей воде 5 минут до закипания повторного.
2. Сливаем воду, поливаем картофель маслом (приблизительно 3-4 ст.л).
3. Выкладываем на пергамент смазанный маслом. Ставим в духовку при 220С на 15 минут при режиме конвекция.
Когда картофель приготовилась сразу на противне посыпаем специями и чесноком!
