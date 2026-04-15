Как приготовить дома картошку фри, чтобы она не была жирной: гениальный метод

Домашний картофель фри — это классика, без которой трудно представить перекус или ужин, но жарка во фритюре часто отпугивает из-за жира и калорий.

С этой проблемой можно справиться благодаря аэрофритюрнице. В ней картофель фри получится вкусным и не навредит фигуре, пишет OBOZ.UA.

Ингредиенты (на две порции):

Три средние картофелины

Масло растительное

Соль и перец

Паприка и чеснок.

Способ приготовления

Вы можете почистить картофель перед нарезанием, но кожура придаст ему дополнительную хрусткость, которую стоит сохранить.

Нарежьте картофель стружками толщиной примерно сантиметр. Если вы хотите нарезать картофель более толстыми ломтиками, вы можете сделать это точно так же, просто добавив ко времени приготовления от пяти до десяти минут.

Замочите их в холодной воде на 30 минут, чтобы удалить крахмал, а затем тщательно промокните чистым кухонным полотенцем или бумажным полотенцем.

Смешайте картофель фри в миске с одной-двумя чайными ложками масла, щепоткой соли и любыми другими приправами, которые вам нравятся.

Разогрейте аэрофритюрницу до 180°C, затем распределите картофель фри в один слой в корзине.

После приготовления попробуйте и добавьте больше соли при необходимости.

