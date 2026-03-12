Как превратить чайные пакетики в оригинальный элемент декора: интересный лайфхак

Людей призвали хранить использованные чайные пакетики и превращать их в красивые украшения, а не выбрасывать. Это произошло после того, как тысячи пользователей были поражены потрясающим лайфхаком в Instagram, который превратил чайные пакетики в цветочные фонарики для дома.

Видео блогера Сибии Торрес Падильи, которая использует никнейм @Sibster и имеет 1,1 миллиона подписчиков, собрало почти 12 миллионов просмотров, тысячи лайков и комментариев. В нем она берет использованный чайный пакетик и опорожняет его, прежде чем промыть бумагу и разложить ее на плоской поверхности.

Затем она смазывает одну сторону смесью клея и воды, а далее добавляет сверху сушеные и прессованные цветы и листья. После этого кладет еще один лист чайного пакетика и снова покрывает его смесью.

Она оставляет их сохнуть, а когда они полностью высохнут, добавляет вокруг каждого "бордюры". Женщина использует простые тонкие деревянные палочки и приклеивает их с каждой стороны.

Затем она скрепляет все четыре панели из чайных пакетиков в рамках с цветочным принтом, создавая объемный прямоугольник, который стоит самостоятельно. Посередине блогерша размещает несколько гирлянд, создавая эффект фонаря.

Многие люди в разделе комментариев были поражены не только видом конечного результата, но и тем, как она превратила что-то обычное и обыденное в экологически чистое украшение для дома.

