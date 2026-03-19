Как правильно заваривать кофе в чашке: делимся правильной пошаговой инструкцией

Кофе – лучший утренний напиток, который обожают практически все. Готовить кофе лучше всего – через капельную кофеварку, или фильтр-кофе, такой способ приготовления считается наиболее сбалансированным и полезным. Для насыщенного вкуса с гущей лучше всего подходит турка (на медленном огне), но также можно просто заварить кофе в чашке кипятком.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно заварить кофе просто в чашке кипятком.

Как правильно заваривать кофе в чашке

Способ 1

Самый простой способ приготовления кофе – просто заварить его в чашке. Для этого всего лишь нужно вскипятить воду, подождать, пока она станет – 92-95°С и после всыпать в чашку свежемолотый кофе, залить кипятком и перемешать. Дайте постоять напитку около 3 минут, после – пейте.

Способ 2

Налейте в чашку горячую воду, чтобы емкость нагрелась. Как только чашка станет теплой, положите туда 2 столовые ложки кофе мелкого или среднего помола и залейте горячей водой. Накройте чашку крышкой или блюдцем на 3-4 минуты, чтобы напиток успел завариться. Затем снимите крышку, перемешайте кофе, по желанию добавьте сахар или сливки.

