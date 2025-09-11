УкраїнськаУКР
русскийРУС

Как правильно вялить томаты в домашних условиях: делимся точным рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,5 т.
Вяленые томаты

Вяленые помидоры – лучший продукт для приготовления вкусных закусок, а также это отличное дополнение к салатом, овсянки. Еще их можно добавлять в пиццу и фоккачу.

Видео дня
Свежие помидоры

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных домашних вяленых помидоров со специями и чесноком.

Ингредиенты:

  • помидоры 1-2 кг
  • сухой орегано
  • соль
  • сухой чеснок
  • оливковое масло

Способ приготовления:

1. Помидоры помойте и разрежьте вдоль на четвертинки. Выберите мякоть с семечками с помощью чайной ложки. После выложите помидоры на противень, застеленный пергаментом, обязательно срезом вверх. Посыпьте солью и сухим орегано.

Помидоры для блюда

2. Самый важный этап – сушите в духовке с температурой 70-75 градусов в течение 5-6 часов, открывая периодически дверцы, чтобы выходила влага.

Специи для помидоров

3. Сухие вяленые помидоры сложите в небольшие стерильные баночки, добавьте сухой чеснок и залейте все маслом. Храните обязательно в холодильнике!

Готовые вяленые томаты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: