Как правильно вялить томаты в домашних условиях: делимся точным рецептом

Вяленые помидоры – лучший продукт для приготовления вкусных закусок, а также это отличное дополнение к салатом, овсянки. Еще их можно добавлять в пиццу и фоккачу.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных домашних вяленых помидоров со специями и чесноком.

Ингредиенты:

помидоры 1-2 кг

сухой орегано

соль

сухой чеснок

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Помидоры помойте и разрежьте вдоль на четвертинки. Выберите мякоть с семечками с помощью чайной ложки. После выложите помидоры на противень, застеленный пергаментом, обязательно срезом вверх. Посыпьте солью и сухим орегано.

2. Самый важный этап – сушите в духовке с температурой 70-75 градусов в течение 5-6 часов, открывая периодически дверцы, чтобы выходила влага.

3. Сухие вяленые помидоры сложите в небольшие стерильные баночки, добавьте сухой чеснок и залейте все маслом. Храните обязательно в холодильнике!

