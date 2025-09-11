Как правильно вялить томаты в домашних условиях: делимся точным рецептом
Вяленые помидоры – лучший продукт для приготовления вкусных закусок, а также это отличное дополнение к салатом, овсянки. Еще их можно добавлять в пиццу и фоккачу.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных домашних вяленых помидоров со специями и чесноком.
Ингредиенты:
- помидоры 1-2 кг
- сухой орегано
- соль
- сухой чеснок
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Помидоры помойте и разрежьте вдоль на четвертинки. Выберите мякоть с семечками с помощью чайной ложки. После выложите помидоры на противень, застеленный пергаментом, обязательно срезом вверх. Посыпьте солью и сухим орегано.
2. Самый важный этап – сушите в духовке с температурой 70-75 градусов в течение 5-6 часов, открывая периодически дверцы, чтобы выходила влага.
3. Сухие вяленые помидоры сложите в небольшие стерильные баночки, добавьте сухой чеснок и залейте все маслом. Храните обязательно в холодильнике!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: