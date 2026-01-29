УкраїнськаУКР
Как правильно варить рис и в какой посуде, чтобы он был рассыпчатым: делимся кулинарными советами

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
Рис – очень полезная и вкусная крупа, которую можно готовить с маслом, а также зеленью, овощами, мясом. Еще з него получится вкусный плов, пудинги, десерты, голубцы, салаты.

Редакция FoodOboz делится секретами вкусного, рассыпчатого риса, который вы будете готовить без лишних проблем.

Сколько раз можно промывать рис

Чтобы рис получился рассыпчатым, важно при приготовлении придерживаться простых советов от кулинаров. Для того, чтобы  тщательно промыть его холодной водой (5-7 раз) до прозрачности, удаляя крахмал, и соблюдать пропорцию 1:1,5 или 1:2 (рис:вода).

Сколько минут варить рис

Варить следует 15-20 минут на минимальном огне под закрытой крышкой, не перемешивая, а после выключения дать настояться 5-10 минут.

Основные секреты рассыпчатого риса

– Используйте кастрюлю с толстым дном, которая равномерно распределяет тепло.

– Не перемешивайте рис во время варки, иначе зерна раскрошатся и станут липкими.

– Добавление 1 ст. л. масла или 1 ч. л. лимонного сока при варке помогает зернам оставаться отдельными.

– "Отдых" после варки. Когда вода впитается, выключите огонь, но не открывайте крышку еще 5-10 минут. Можно завернуть кастрюлю в полотенце. 

