Как правильно варить гречку, чтобы она была рассыпчатой и не горела: делимся кулинарными лайфхаками

Гречка – очень полезный и вкусный продукт, который можно есть хоть каждый день. Для того, чтобы она была рассыпчатой, ее нужно уметь варить.

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Редакция FoodOboz делится секретами приготовления рассыпчатой гречки в домашних условиях.

Пропорции воды и круп

Чтобы гречка получилась рассыпчатой и ароматной, соблюдайте идеальную пропорцию 1:2 (одна часть крупы на две части воды). Промойте крупу холодной водой, залейте в кастрюле с толстым дном и доведите до кипения.

Сколько варить

Убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите ровно 15-20 минут до полного испарения жидкости.

При подаче добавьте сливочное масло и зелень!

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