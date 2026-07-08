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Как правильно варить гречку, чтобы она была рассыпчатой и не горела: делимся кулинарными лайфхаками

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
846
Как правильно готовить гречку
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Гречка – очень полезный и вкусный продукт, который можно есть хоть каждый день. Для того, чтобы она была рассыпчатой, ее нужно уметь варить. 

Гречка с овощами

Редакция FoodOboz делится секретами приготовления рассыпчатой гречки в домашних условиях. 

Пропорции воды и круп

Чтобы гречка получилась рассыпчатой и ароматной, соблюдайте идеальную пропорцию 1:2 (одна часть крупы на две части воды). Промойте крупу холодной водой, залейте в кастрюле с толстым дном и доведите до кипения.

Как варить гречку

Сколько варить

Убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите ровно 15-20 минут до полного испарения жидкости.

При подаче добавьте сливочное масло и зелень!

Гречка с зеленью

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