Как правильно ставить ударение в слове "переносний": как меняется значение
Иногда в украинском языке значение слова зависит только от ударения. Явление, когда слова пишутся совсем идентично, но различаются по звучанию, именуется омографией.
Примером омографии можно назвать украинское слово "переносний". Куда ставится ударение и как при этом меняется значение слова, объяснили эксперты Telegram-канала "Correctarium — Украинский язык".
Перено́сний
Если ударение в слове падает на третий слог, то оно приобретает значение "аллегорический, небуквальный, непрямой, образный, символический". То есть такой, с которым произошел перенос. Самый распространенный пример такого употребления это словосочетание "переносне значення".
– Чому ви так пізно прийшли? – спитала [Олена]. І саме тому, що від цих слів облилася рум'янцем, Орест Білинський не знав, як йому розуміти її слова: у прямому чи, може, чого доброго, у переносному значенні? (Ирина Вильде)
Переносни́й
Если ударение падает на четвертый слог, то это прилагательное описывает предмет, приспособленный для переноса с места на место. Синонимом здесь будет "портативний", "пересувний" или "переставний".
Коли поставлять залізну грубку або куплять переносний камін, я зможу тут жити (Михаил Коцюбинский)
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