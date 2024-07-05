Как правильно ставить ударение в слове 'переносний': как меняется значение

Иногда в украинском языке значение слова зависит только от ударения. Явление, когда слова пишутся совсем идентично, но различаются по звучанию, именуется омографией.

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Примером омографии можно назвать украинское слово "переносний". Куда ставится ударение и как при этом меняется значение слова, объяснили эксперты Telegram-канала "Correctarium — Украинский язык".

Перено́сний

Если ударение в слове падает на третий слог, то оно приобретает значение "аллегорический, небуквальный, непрямой, образный, символический". То есть такой, с которым произошел перенос. Самый распространенный пример такого употребления это словосочетание "переносне значення".

– Чому ви так пізно прийшли? – спитала [Олена]. І саме тому, що від цих слів облилася рум'янцем, Орест Білинський не знав, як йому розуміти її слова: у прямому чи, може, чого доброго, у переносному значенні? (Ирина Вильде)

Переносни́й

Если ударение падает на четвертый слог, то это прилагательное описывает предмет, приспособленный для переноса с места на место. Синонимом здесь будет "портативний", "пересувний" или "переставний".

Коли поставлять залізну грубку або куплять переносний камін, я зможу тут жити (Михаил Коцюбинский)

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