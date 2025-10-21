Как правильно сажать озимый лук: есть простые хитрости

Лук относится к тем овощам, которые можно сажать в осенние месяцы. После зимовки на огороде он сам прорастает весной и дает хороший урожай. Но нужно во время посадки соблюсти несколько четких правил.

Как сажать озимый лук, разбиралось издание "На пенсии". Прежде всего важно не слишком спешить с работами. Оптимальное время для высадки лука осенью – это октябрь и ноябрь.

Также крайне важно правильно выбрать сорт – он должен быть устойчивым к холоду. А вот вкус плодов лука может быть любым: острым, сладким или полусладким. Здесь можно выбирать по собственным предпочтениям.

Перед посадкой внимательно проверьте каждую луковицу. Она должна быть сухой, плотной, без признаков гнили, плесени или темных пятен. Шелуха должна быть гладкой и плотно прилегать. Зеленых ростков или корешков быть не должно. Любой сомнительный посадочный материал лучше сразу отбраковать.

Время высадки определяйте не по календарю, а по температуре воздуха: если несколько дней подряд она держится около +5 °C – пора сажать.

Для грядки выберите солнечное, защищенное от ветра место. Перед высадкой добавьте в почву органические или минеральные удобрения. Затем сделайте борозды глубиной около 5 см и разместите луковицы на расстоянии 10–15 см друг от друга.

После высаживания участок желательно замульчировать сухими листьями. Поливать не нужно – лук прекрасно перезимует без дополнительной влаги.

