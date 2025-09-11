Как правильно пожарить караси, чтобы косточки "исчезли" после приготовления: делимся лайфхаком

Жареные караси – очень вкусное блюдо, которое любят практически все. Но приятный вкус рыбы могут испортить мелкие косточки. Но зная некоторые кулинарные хитрости, этого можно избежать.

Видео дня

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих жареных карасей, которые очень просто готовятся.

Ингредиенты:

караси маленькие

соль, перец

мука

масло растительное

Способ приготовления:

1. Рыбу почистите, удалите внутренности и хорошо помойте.

2. Самое главное – сделайте надрезы по мелким косточкам на спине, так мы их измельчаем.

3. Далее посолите и поперчите рыбу, обвалять в муке и обжарить на среднем огне в масле.

Подавайте сразу, можно с соусом из сметаны и рубленной зелени!

