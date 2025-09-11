Видео дня
Как правильно пожарить караси, чтобы косточки "исчезли" после приготовления: делимся лайфхаком
Жареные караси – очень вкусное блюдо, которое любят практически все. Но приятный вкус рыбы могут испортить мелкие косточки. Но зная некоторые кулинарные хитрости, этого можно избежать.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих жареных карасей, которые очень просто готовятся.
Ингредиенты:
- караси маленькие
- соль, перец
- мука
- масло растительное
Способ приготовления:
1. Рыбу почистите, удалите внутренности и хорошо помойте.
2. Самое главное – сделайте надрезы по мелким косточкам на спине, так мы их измельчаем.
3. Далее посолите и поперчите рыбу, обвалять в муке и обжарить на среднем огне в масле.
Подавайте сразу, можно с соусом из сметаны и рубленной зелени!
